Vamos haciendo cancha a las bicis

Hola [email protected] lector, me da mucho gusto encontrarnos de nuevo en tu ya tradicional Cancha Ciudadana, me gustaría esta ocasión pelotear contigo sobre la bicicleta y no me refiero a la que tiene dominada Cristiano Ronaldo o Ronaldinho, me refiero al transporte alternativo al automóvil, de fácil desplazamiento y que también da muchos beneficios a la salud. Definitivamente un medio de transporte amigable y el más limpio del planeta.

El uso de la bicicleta en Playa del Carmen y Puerto Aventuras es muy cotidiano, todos los días vemos ir y venir trabajadores de hoteles, ejecutivos, deportistas, el panadero con el pan, los de entregas a domicilio, en fin son muchas las personas que se desplazan de manera temeraria por las calles y avenidas de nuestro municipio. Estarás de acuerdo que el gobierno debe hacer algo para poner orden, para proteger su tránsito y para que funcione como en cualquier ciudad de un país con la cultura de las ciclovías.

Hace unos días, el gobierno de Solidaridad creó la Comisión de Movilidad, un grupo de personas que atenderán el mejoramiento de las vías, primeramente para peatones y personas con alguna discapacidad, después para ciclistas, motociclistas, transporte público y automovilistas. Déjame decirte que además de Síndico Municipal, también presido la Comisión de la que te hablo y te dejaré aquí botando un dato interesante para que lo remates de primera, esta semana en la Comisión de Movilidad anunciamos que por primera vez el dinero recaudado por parquímetros se utilizará en la construcción de 4 tramos de ciclovías.

Claro que los proyectos del gobierno esta vez tienen una gran diferencia, serán acompañados por Asociaciones Civiles como Bicineta que tienen años de experiencia estudiando y buscando soluciones a temas de desplazamiento en bici por nuestra ciudad. Así que si tienes alguna duda o comentario al respecto, como siempre sabes donde encontrarme.

Ahora bien, te pregunto, ¿crees que nuestro municipio está preparado para dar las condiciones para que la bici sea un vehículo de uso masivo como en Amsterdam?, donde se calcula que hay unas 840 mil bicicletas, prácticamente una por habitante (850 mil habitantes).

El momento que vivimos hace evidente que a pesar de ser un número reducido de bicicletas en comparación a los autos, motos o transportes de carga o pasajeros, son muchos los usuarios que ponen en riesgo su vida o pertenencias al no contar con caminos acotados, pintados o iluminados o con estacionamientos para sus bicis en los paraderos donde se toma el autobús o la combi hacia la chamba. Definitivamente es momento de hacer un cambio de juego a la movilidad y dar prioridad a los peatones, al transporte público de calidad, moderno y construir más ciclovías seguras y funcionales que completen circuitos alrededor de la ciudad.

¿Usas tú la bici? ¿A qué broncas te enfrentas? Sigamos conversando. ¡Y como bien lo dirían Robinho, Charlyn Corral o el mismísimo Cuau: usa la bicicleta!

Abrazo de gol.