Vamos a sacar toda la mugre de Cancún: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- "Vamos a sacar la mugre de Cancún, toda la mugre, poco a poco", afirmó Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", al encabezar una jornada de limpieza y pintura en el parque deportivo de la Región 221.

De acuerdo con un comunicado, el candidato expresó que desde el Distrito 3 va a organizar con los vecinos una revolución de conciencias que demuestre que la sociedad puede cambiar las cosas cuando la autoridad no responde a las demandas ciudadanas.

Greg mencionó que la inseguridad se refleja con la mugre y una ciudad mugrosa refleja percepción de inseguridad.

Agregó que una ciudad grafiteada refleja inseguridad y recordó que cuando fue presidente municipal de Benito Juárez para hacer grafiti se debía tramitar un permiso y justificar que fuera algo para embellecer y no ensuciar.

"Vamos a rescatar Cancún limpiando nuestras banquetas, las aceras, pintando nuestras casas, rescatando los parques, pintandolos. Si la autoridad no está haciendo su trabajo vamos a hacerlo los vecinos", concluyó.