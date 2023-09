El gobierno municipal de Benito Juárez prepara un proyecto para incrementar las sanciones contra la gente que sea sorprendida tirando la basura, debido a que se reincide en el 30 por ciento de los basureros clandestinos que se atienden.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, comentó que hasta la fecha se han clausurado más de 130 basureros clandestinos, pero pasado un tiempo algunos de estos puntos vuelven a concentrar basura, por lo que consideró necesario endurecer.

Señaló que actualmente se sanciona como falta administrativa con la aplicación de multas de cinco mil pesos, aproximadamente, o hasta 36 horas en el Centro de Retención o popularmente llamado “El Torito”.

Señaló que el proyecto está en desarrollo por parte de personal de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y de la Dirección de Servicios Públicos, con el objetivo de presentarse ante Cabildo en los próximos días.

La alcaldesa señaló que esta situación es generada por la propia población, que en muchas ocasiones decide tirar la basura en espacios públicos.

"Un día subí a redes sociales que estábamos sacando un colchón de unas plantas hermosísimas, ahí por avenida La Costa, y me escribe alguien: 'Es que, si no tuviéramos maleza, no tiraríamos ahí los colchones'. Y le dije: 'No, esto no es maleza, estas son plantas y en ningún espacio público debemos tirar la basura'.