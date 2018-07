Vecinos se quejan del vandalismo en Las Palmas 1

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Vecinos del fraccionamiento Las Palmas 1 se quejan por problemas de vandalismo que continúa presentándose en diversos puntos de la zona habitacional, ahora plasmándose en rayones de graffitis.



Aseguran que las pintas de bardas con groserías y señales de pandillas se han multiplicado durante los últimos meses, por lo que piden apoyo a las autoridades municipales.

También te puede interesar: Sí es posible recuperar la paz, y juntos lo vamos a lograr: Mayuli

“Me molesta mucho ver cómo rayan las paredes, ojalá que fueran cosas creativas, pero no. Dañan propiedad privada, se ve mal y aparte da un aspecto de inseguridad que no queremos, ojalá que se ponga orden”, dijo Álvaro Santiago, vecino de la zona.

Desde el año pasado, habitantes de esta geografía urbana han enfrentado problemas delincuenciales como asaltos a comercios y robos a casa habitación, por lo que se comenzaron a organizar como “Vecinos Vigilantes”.

Urge revertir la inseguridad con más inteligencia: Mayuli

Es momento de revertir el problema de la inseguridad; debe haber un cambio de fondo en la estrategia, más inteligencia y menos balas. Entender que no basta con descabezar a las organizaciones criminales, sino que la clave es desmantelarlas, señaló la candidata a senadora Mayuli Martínez.

En su segunda conferencia en Cancún, la abanderada de la coalición “Por México al frente” dijo que se trata de trabajar en tres aspectos fundamentales: el primero, abandonar la visión de seguridad de Estado para orientarla a una ciudadana; es decir, la persecución de los delincuentes no puede estar por encima de la tranquilidad de los mexicanos: se tendrá que privilegiar no generar más violencia”.

“En segundo término es indispensable incrementar la inteligencia para desmantelar los grupos criminales, no sólo descabezarlos; y como un tercer punto tenemos que asegurarnos de incrementar el nivel de recursos y capacitación para la investigación del delito y la obtención de sentencias condenatorias y con ello, reducir la impunidad.”

Mayuli añadió que el tema de la seguridad es integral y pasa por las oportunidades, particularmente para los más jóvenes, por el rescate de espacios públicos: “Vamos a hacer un cambio profundo en el país: necesitamos policías confiables, depuradas, bien pagadas y profesionales en las que la gente pueda confiar verdaderamente”.

Nosotros vamos por un cambio profundo, por una estrategia que verdaderamente permita que las familias mexicanas vivan seguras y en paz", manifestó.

La candidata al Senado por el PAN-PRD y MC recordó que en la última década se ha triplicado el gasto en seguridad y no ha hecho más que aumentar la violencia y el número de homicidios, por eso debe haber un cambio de fondo en la estrategia, sostuvo.