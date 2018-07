Vandalizan playa con distintivo "Blue Flag" en Solidaridad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A menos de una semana que la playa 88 refrendó, de manera oficial, el distintivo Blue Flag, registró vandalismo en sus instalaciones; se suma a hechos similares que tuvo el año pasado.

De acuerdo con personal de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), personas ajenas al lugar rompieron las chapas de los baños, pintarrajearon la madera y robaron piezas del equipo de sanitarios.

Se buscó a Hugo Uribe Nicolás, director de la Zofemat, sin embargo no fue posible localizarlo para una versión; en su lugar, Ismael Sauceda Hernández, secretario particular de la presidencia, comentó que preparan posibles denuncias ante estos hechos, no sólo por el sitio mencionado, también por Punta Esmeralda, playa que también ha registrado estos desperfectos.

Hizo un llamado a la población para denunciar estos hechos cuando sorprendan en flagrancia a los destructores de bienes públicos.

“Por más reforzamiento de seguridad que se haga, mientras la gente siga con ausencia de educación nos van a seguir vandalizando las áreas públicas que al final del día nos cuesta a todos los ciudadanos, el llamado es para que quienes vean a alguien vandalizando que inmediatamente llamen al 911 o tomen evidencia fotográfica o en video para poder dar con las personas que están conociendo eso”, dijo Sauceda Hernández.

Sauceda Hernández lamentó que esta situación también suceda en otras instalaciones que se encuentran en la parte urbana de Playa del Carmen, donde los parques son de los principales lugares que registran menoscabo por parte de algunos ciudadanos.

“Desafortunadamente sucede con todos los espacios públicos, por ejemplo, el parque de Galaxias 2, duró apenas unos días con un pulpo (juego infantil) y de repente amaneció dañado, incluso el área de la playa de Punta Esmeralda, es la tercera vez que se le hacen mejorías y la gente insiste en destruirlo”, sostuvo.

Fue la semana pasada cuando representantes de Blue Flag y la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, refrendaron la certificación para la playa 88 y ondearon la bandera en Punta Esmeralda.