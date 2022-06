Vandalizan paso peatonal con colores de la bandera LGBT en Chetumal

El paso peatonal con los colores de la diversidad frente al Palacio Municipal de Chetumal, fue borrado por desconocidos, a solo cinco días de que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco pintó ese sitio con los colores del arcoíris.

Esto sucedió sin que nadie se percate de los hechos, a pesar de que el Palacio Municipal cuenta con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de manera permanente.

David Briceño, representante del Comité Pro Diversidad Chetumal, lamentó la situación y señaló que esas acciones solamente ponen en evidencia una vez más, la falta de conciencia y respeto la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Es una pena, más que un acto de homofobia es una acción retrógrada de gente irracional que no respeta lo que no comprende. En pleno 2022 no aceptan que existe la diversidad sexual”.