Variante Delta acelera el paso en Quintana Roo

En las últimas dos semanas, el número de casos de Covid-19, de la variante Delta, registró un drástico incremento en Quintana Roo, al pasar de 26 a 83 casos confirmados.

De acuerdo con la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), diseñada para dar seguimiento al virus, en 17 días, la entidad reportó 57 nuevos casos Delta, un incremento del 219 por ciento.

Actualmente, en la entidad están presentes cinco de las ocho que están en vigilancia en el mundo. La mayoría corresponde a Gamma.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, la aparición de nuevas variantes del virus causante del COVID-19 no elimina en su totalidad el efecto protector de las vacunas que han sido diseñadas, sino que hacen que este porcentaje varíe, comportamiento que se observa también con otras enfermedades.

Rodolfo Norberto Rodríguez Juárez, infectólogo pediatra, enfatizó que las vacunas, independientement, de que pierdan algún grado de efectividad, la protección que estas otorgan puede impedir casos graves y hasta la muerte de los pacientes.

“Con los pocos meses que se lleva inmunizando se observa que disminuye la capacidad, pero no desaparece, lo que no sabemos es cuánto nos va a durar la inmunidad, entonces lo que va a ocurrir en los próximos son los análisis sobre si es necesario o no una nueva vacunación y cada cuánto tiempo”, dijo.

El especialista señaló que las variantes de COVID-19 no están cambiando drásticamente, pero es suficiente para que los anticuerpos producidos por infección previa o vacunación no neutralicen al 100% el virus.

La mutación de los virus es un comportamiento esperado, por lo que muchas de los biológicos que protegen de enfermedades como la influenza, tienen que ser modificados año con año, pero al ser una condición nueva, aún se analiza qué tipo de adecuaciones se van a tener que realizar y con qué frecuencia.

“Los datos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos indican que hay un gran número de hospitalizaciones entre quienes no están vacunados, y en segundo lugar, quienes les hace falta una dosis, que no tienen completo la protección”, dijo.

Asimismo, enfatizó que en los próximos meses y años van a seguir habiendo variantes del SARS-CoV2, ya que como organismo necesita transmitirse más fácilmente para sobrevivir en la naturaleza.

“Estas mutaciones podrían hacer esto, pero al mismo tiempo, algunos microorganismos bajan virulencia para no matar a los hospedadores y poder mantenerse circulando ¿qué va a pasar a futuro? el tiempo y la ciencia nos lo van a decir”, dijo.