Vecinos de los parquímetros de Playa del Carmen no pagarán por estacionarse

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Las calles 48 y 35 fueron incluidas dentro de la zona de parquímetros para contener el desplazamiento de vehículos provenientes de las avenidas 30 y CTM, aunque quienes ahí habitan no pagarán por estacionarse en la vía pública.

Diego Gracidas Martínez, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano, explicó que aun cuando un parquímetro se instale frente a una casa, quienes ahí habiten tendrán un tarjetón de exención, pero evitará que otros automovilistas dejen sus unidades ahí por lapsos prolongados ya que tendrán que pagar.

“El polígono de toda la zona de parquímetros es desde la avenida Aviación a la calle 48, y de la playa a la 35, pero ¿por qué la 48 y por qué la 35?, esas calles no se requieren por un tema de comercialización del proyecto, no se requiere el parquímetro, pero se pone para que la gente que no se puede estacionar, o no quiere pagar, en la CTM o en la avenida 30, no se recorran a esas calles y perjudiquen a los ciudadanos”, explicó.

En los últimos días la comunidad playense ha criticado el proyecto en las redes sociales, y aunque hay quienes apoyan el cobro por estacionarse en la vía pública, algunas de las quejas giran en torno a la instalación de los parquímetros que quedarán frente a las casas.

Gracidas Martínez dijo que el objetivo principal del proyecto es tener más libres las calles, de manera que ir a la zona centro de la ciudad no sea un sinónimo de perder tiempo por no encontrar estacionamiento, debido a que algunos automovilistas ocupan la vía pública durante todo un día.

“Un auto no podrá estar más de seis horas ya cuando estén los parquímetros, porque de lo que se trata es que haya rotación y no se sature el tema de estacionamientos; es un sistema que desincentiva el uso de autos y que la gente encuentre un lugar cuando venga a hacer trámites al centro o a comer o caminar en la Quinta (Avenida), etcétera”, dijo.