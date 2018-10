Vendí mi alma al regresar a MasterChef: chef Benito

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- El reconocido chef Benito Molina regresó a la sexta temporada de MasterChef México 2018, ahora con nuevas experiencias y aventuras por vivir, nuevos ingredientes que probar y con toda la convicción de formar chefs profesionales durante esta competencia.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, nos cuenta un poco de su vida y de su experiencia en este reality show en el que le ha tocado probar de todo.

“Desde siempre me gustó la cocina, mi abuela y mi madre son campechanas y desde chico estuve con ellas en la cocina, no sabía que a esto me quería dedicar, pero sabes, se nace con el sazón, eso no te lo enseña ninguna escuela, ni un libro, ese lo tienes o no…. y hay gente que nomás no se le da. En México hay una gran tradición de herencia y creo que le heredé el sazón a mi abuela, y seguramente a mi madre también”, detalló el simpático pero firme y disciplinado chef Benito Molina, quien la temporada pasada anunció su salida sin regreso de MasterChef, pero…

“Ni yo me la creía que estoy de nuevo en MasterChef, le volví a vender mi alma al diablo. Ha sido un aprendizaje para mí también, tuve la oportunidad de conocer mi país a través diferentes lugares de México, volar en un helicóptero de la Marina que nos llevó al Usumacinta, es algo que si no estuviera aquí nunca hubiera pasado”, dijo.

Con respecto a los participantes de esta nueva temporada, Molina comentó que tienen una ventaja ante los demás: han podido aprender de temporadas pasadas y ya saben lo que estos tres experimentados chefs buscan.

Rudo, pero justo

En la temporada pasada el chef Benito Molina estuvo en el ojo del huracán, luego de que explotó contra un participante y lo trató muy mal; sin embargo, asegura que su forma de ser tiene un motivo.

“Llevo una escuela de exigencia como militar, a mí me trataban así y el resultado ahí está, y es algo que la gente no ve y cree que es muy fácil todo, llevo cocinando 30 años, mi restaurante cumple 18 años, esto es una carrera de resistencia, no son 100 metros, ellos quisieron meterse a este programa para sentir lo que es una cocina profesional y les estamos dando lo que querían. De pronto me desespero cuando les repetimos las cosas tres o cuatro veces y siguen haciendo el mismo error, ni en mi cocina lo hago, si lo hacen mal una vez les rectifico, una segunda, les doy chance, una tercera, pero si ya va una cuarta, ahí sí se les aparece el demonio”, detalló.

Experiencias inolvidables

“He aprendido a hacer platillos de partes de México que no conocía, he probado ingredientes rarísimos, en esta temporada vamos a ir al tren Chihuahua-Pacífico, El Chepe, vamos a ir a Monterrey, a la tierra del chef Herrera y veremos cómo se desarrollan los participantes, en los retos de campo siempre tiene su onda. Durante todas las temporadas en las que he estado, lo más raro que he comido definitivamente sería la rata de campo, los alacranes, hemos probado víboras, tarántulas, ahora que estuvimos en Colombia sacrificamos cullos y pelarlos fue una experiencia muy interesante, quitarles el pelo, el olor fue una cosa intensa que todavía me persigue, es lo peor que he comido, definitivamente prefiero un taquito de pescado”, pero también ha vivido cosas buenas.