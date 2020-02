Vendrán los mejores jugadores para el Major Cancún Footgolf

Con los mejores jugadores de varios países del mundo y en el marco de los festejos por los 50 años de Cancún, fue presentado de forma oficial el Major Cancún Footgolf Open 2020.

Después de muchos años regresa a México este certamen y Cancún tendrá la oportunidad de albergar a los mejores jugadores de varias partes del mundo, así como a los destacados mexicanos.

El campo de Riviera Cancún Golf y Resorts será la sede de este magno evento que se celebrará del 26 al 29 de marzo.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes, Fernando Name, director de la Federación Mexicana de Footgolf, en compañía de Adrián Chávez, ex portero de Águilas del América, y Anjuli Ladrón, ex jugadora de Tigres femenil y representante mexicana en el pasado Mundial de este deporte.

Cabe destacar que además de México, los otros países que fueron beneficiados para celebrar un torneo de esta magnitud fueron Francia, Inglaterra y Argentina.

Estos torneos son los que más puntos reparten en el Tour Mundial, en este año tendrá 4 Majors que reparten mil puntos, 16 torneos 500 puntos y 36 torneos 250 unidades.

Los organizadores anunciaron la confirmación de 120 jugadores de 18 diferentes nacionalidades y están a la espera de cerrar con 144 jugadores que es el máximo permitido para este torneo.

Entre los jugadores que estarán participando destacan, el actual bicampeón del World Tour 2018-2019, Ben Clarke, de Inglaterra; Matias Perrone, de Argentina, campeón mundial y segundo en el World Tour 2019, así como Nico García, tercer lugar del Tour Mundial 2019, los tres mejores del mundo en Cancún.

Los mexicanos a destacar son: Mario González, de Monterrey, subcampeón nacional; Tommy Martínez, de Monterrey, tercer lugar nacional; así como los cancunenses Rodolfo Villicaña y Joshimar Mendoza.

Finalmente anunciaron que vendrán los españoles Piero Menor, Sergio Gutiérrez y Juan Ramón Pérez; de Eslovaquia, Michal Dian, Tomás Kikus, y Martina Majerciková (dama) de Argentina; además del 2 y 3 del mundo, Daniel Romero, Lucas Loustau, Barbirotto, Novosad, Luciano Dassis, Almada, Andrés Bilancieri, Sergio Vázquez, Leo Dizeo, Pablo Donatti, Mentasti y Carmen Brusca, de Inglaterra, además del número uno del mundo, Mark Eaglestone y Derek Mills. (Con información de Raúl Caballero/SIPSE)