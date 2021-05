Venta de cerveza ya no es negocio en Cancún

Desde hace más de un año los expendios con venta de bebidas alcohólicas han visto reducidos sus horarios, situación que llevó a una caída de 40%, y a que sobreviva un tercio de los negocios.

Miguel Aznar Loeza, presidente de la Unión de Comerciantes en Cervezas, Vinos y Licores, explicó que tienen 198 socios, de los más de 600 que representaban, quienes optaron por rentar sus espacios a las grandes cerveceras, ya que el negocio no es costeable, pues las bajas ventas no les permiten sostenerse, y mientras el semáforo no avance al color verde se mantendrán los horarios con restricciones.

“El sector ha tenido altibajos, ya que si bien no se tuvo una prohibición sí tuvimos escasez de cerveza durante la pandemia, uno de los productos que más se venden, lo que repercutió en los ingresos, y esto se suma a que el poder adquisitivo es bajo, lleva a que los dueños de expendios decidan rentarlo”, agregó.

Con esta estrategia los dueños buscan otro empleo para tener un doble ingreso y así salir de los compromisos, pues si bien no quieren perder la patente es la manera que han encontrado para sobrevivir y no terminar cerrando.

El sector depende mucho del turismo, pues compran restaurantes e incluso algunos hoteles, y en la venta al público la mayoría es de trabajadores de la industria de hotelería, pero están comprando menos, ya que las propinas son bajas.

