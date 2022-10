A través de las redes sociales se comercializa la Constancia de Situación Fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 100 pesos, un trámite que es completamente gratuito y dar información personal se convierte en un peligro.

Miguel Ángel Utzil May, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Quintana Roo, mencionó que los contribuyentes sólo deben asistir ante el SAT para hacer el trámite y no pagar a quienes están ofreciendo realizar el servicio, ya que esto además expone su información, por lo que hizo un llamado a no caer ante estos fraudes.

“Sabemos que se está vendiendo este trámite, desde que se comenzó a solicitar por parte las empresas; sin embargo, se hizo extensivo hasta enero de 2023, por lo que es importante que asistan a las oficinas del SAT a realizarlo, si bien podría ser un poco tardado se logra entregar el mismo día”, agregó.

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, se ofrece que se hace el trámite en cinco minutos, sin necesidad de ir al SAT a realizar filas, y se dice que es un trámite 100% legal.

Recordó que es importante que las personas no den su información para así evitar que esta sea mal utilizada, por lo que es importante el realizarlo solo en las dependencias oficiales y en su caso con un contador, ya que también se tienen casos de robo de información.

La Constancia de Situación Fiscal es un trámite que se comenzó a solicitar a los trabajadores en las empresas, incluso bajo amenazas de un tiempo límite para cumplir con el mismo, lo que llevó a saturar las oficinas para entregarlo a tiempo, y aunque aún es tedioso al asistir se puede realizar sin mayor problema.