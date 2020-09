¿Qué versión te gusta más? Vicente Fernandez canta "Ya no insistas Corazón" de Juan Gabriel

Cancún.- Nada puede detener al ídolo de México Vicente Fernández, con 80 años y más de 55 años de trayectoria musical, el Charro de Huentitán comparte a sus millones de seguidores la nueva y estremecedora versión del tema de Juan Gabriel “Ya no insistas corazón”, un adelanto de su nueva producción de estudio.

El mayor de la Dinastía Fernández sorprende con esta maravillosa canción como adelanto de su nueva producción discográfica, de la cual próximamente revelará más detalles. Con ella, el charro mantiene su palabra de no abandonar a sus fieles fanáticos luego de su retiro de los escenarios. Y es que es bien sabido que la pasión del Ídolo de México no tiene límites, pues ésta lo llevó a grabar un monumental catálogo que aún no se ha escuchado y que sigue creciendo.

Mi amigos, les comparto la portada de mi nueva canción "Ya No Insistas Corazón" que estará disponible este viernes 11 de septiembre pic.twitter.com/0r56kipQlU — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) September 11, 2020

Como él mismo lo ha dicho: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

“Ya No Insistas Corazón” deja en claro que los años no se sienten en la voz del cantante, y es que, desde las primeras notas, Fernández deja sentir su poderosa voz con un contundente tema de la autoría de Juan Gabriel para el que sumó a la producción a Francisco Javier Ramírez López, quien ha venido trabajando con él desde hace varios años, haciendo lucir el brillo y potencia de su inigualable voz.

Vicente Fernández es uno de los artistas más icónicos de su época que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y con esta nueva canción no será la excepción.

Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El tema de Juanga formó parte del álbum Juan Gabriel con mariachi, volumen II que fue lanzado en 1976.