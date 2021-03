VIDEO: Cámara de seguridad capta asalto en farmacia de Chetumal

CHETUMAL.- Cámaras de seguridad instaladas en una farmacia ubicada en la colonia Del Bosque, captaron un asalto a mano armada, donde dos delincuentes de complexión delgada, portando cubrebocas y cascos ingresaron al negocio y amenazaron de muerte a la empleada.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado a la 13:04 horas en el establecimiento ubicado sobre la Calzada del Centenario por calle Pucté, en Chetumal, sitio donde los asaltantes irrumpieron para llevarse las ganancias del día.

En el video se logra observar como uno de los delincuentes que viste una camisa de cuadros color verde, pantalón café y zapatos negros, salta el mostrador del establecimiento y dice “esto es un asalto”, posteriormente amaga a la empleada de 35 años.

La trabajadora se encontraba en la parte trasera de la farmacia, lugar hasta donde entró el asaltante y la llevó hasta la caja registradora, amenazando de muerte:

“Ábreme la caja si no te matamos”, “abrela si no ahorita te mato”, “abre la caja si no te meto un plomazo”, le decía en repetidas ocasiones.