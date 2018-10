Turista abre puerta de avión previo al despegue (Video)

Agencia

CANCÚN, Quintana Roo.- En redes sociales se viralizó un incidente ocurrido en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en donde un turista entró en pánico dentro de un avión y abrió la puerta de la aeronave antes de despegar, lo que ocasionó que se activara el deslizamiento de la salida de emergencia.

De acuerdo con información de LópezDoriga y el diario inglés Daily Mail, esto ocurrió el lunes pasado en un avión de la aerolínea Frontier Airlines, el cual iba de Cancún a St. Louis, en Missouri, incidente que fue grabado por una pasajera que se encontraba en la aeronave.

En un video grabado por la pasajera Kathleen Ingram, se puede ver al hombre en pánico abriendo la puerta de entrada a la aeronave, mientras los motores estaban ya en marcha.

Testigos del incidente señalaron que el hombre, Tommy Gray, ya presentaba síntomas de ansiedad antes de que el avión se preparara para despegar. En un primer intento, el hombre corrió hacia la cabina y comenzó a golpear la puerta, pero la tripulación del avión lo detuvo y lo regresó a su asiento.

Flight from Mexico erupts into #CHAOS after man opens cabin door #Panicking plane passenger was 'almost sucked into jet engine' after he opened cabin door as the aircraft prepared for take-off and triggered emergency exit slide https://t.co/xuAKpgSMuN pic.twitter.com/cTuuINUVJn