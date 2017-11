Villanueva repudia a Niza

La ley para proteger a periodistas y activistas lleva 49 días en comisiones… ¡y contando!

No sería extraño al código chetumaleño, de elevados valores familiares, ni ajeno a la costumbre de Mario Villanueva Madrid, más a los cercanos del ex gobernador sí les cayó de bomba la noticia: en la cárcel en la que se encuentra confinado el ingeniero Niza Puerto, cercana ex colaboradora y portavoz del preso, ya no tiene entrada.

La especie es la que este reportero retoma. Entre pasillos y corrillos, indica que la comunicadora que fuera de todas las gracias de Villanueva le habría llevado ajos y cebollas de su familia, en específico de su esposa Isabel Tenorio y de su hijo Carlos Mario, a la fecha diputado local.

Se sabe que las supuestas habladurías de Niza colgaban espantosos pendones a la familia del hoy encarcelado mandatario, las cuales sin ser nada particularmente nuevo habrían interesado a la Fiscalía aun sin significar nada respecto al asunto. La alguna vez catalogada como periodista del momento, aunque ya casi sin materia, se convirtió en elemento judicial contra Villanueva.

Mas el caso no termina aquí: el que fuera hombre fuerte de Quintana Roo cerró su reja a la inquieta mujer periodista porque su hijo, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, trabajosamente lidera al partido confesional Encuentro Social y no son pocas las representaciones de sus huestes que siguen en la brega. Con todo y su voto “joaquinista” el cachorro Villanueva ya estaría marcado. Cuantimás por el que fuentes políticas consideran inopinado apoyo de papá.

En principio no sabemos si doña Niza publica en alguna parte, pero sí es muy activa en redes sociales, en las cuales la seguimos. Tremenda, contundente y por lo menos simpática sí es. Tiene obsesión con la invectiva “pendejo”, pero más allá no sabemos nada. La fuente de esta publicación no es revelable, pero podemos afirmar que en los medios de comunicación es muy importante.

Cosas de familia.

La dicha inicua…

No. El turismo no es todo, pero sí es casi todo. Lo que hagan Cancún y Playa del Carmen por captar visitantes lo estarán haciendo, quieran o no, por Quintana Roo. Nadie piensa que los visitantes van a enriquecer a los trabajadores, pero en ese empleo y en esa propina está nuestra dinámica económica. Se necesita libre empresa y garantías a la inversión, pero…

Muy sano fue el ejercicio en el cual la empresa Uber expuso sus puntos acerca de la ley de movilidad que se cocina en el congreso: no hubo falsedades, pues la plataforma digital y sus inversionistas no son hermanitas de la Caridad, así que, como en Yucatán, por no entrar al redil de la legalidad mejor se quieren retirar.

Ya lo dictaminó la tremenda Suprema Corte. Que les vaya bien.