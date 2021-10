Vinculan a proceso a personas que pedían dinero a nombre de Acción Animal

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró vincular a proceso a tres individuos relacionados con los delitos de trata de personas y usurpación de identidad, esta última presunción cometida en contra Acción Animal, dedicada al rescate de mascotas.

Nancy Velasco, representante de la asociación civil Acción Animal que se dedica a rescatar mascotas que sufren maltrato y abandono, dio a conocer que tenían la sospecha desde hace meses que había un grupo de personas pedía dinero en nombre de la organización que representa, para lo cual habían reclutado menores de edad, finalmente fueron descubiertos en flagrancia el pasado lunes y llevados detenidos los responsables por parte de la Policía Municipal.

“Ya nos venían reportando a estas personas, lamentablemente no habíamos podido coincidir y habíamos contactado a alguno de los chicos menores de edad que ocupaban, uno de ellos nos comentó por mensajes (...) justo el lunes me topé con ellos, uno de los chicos me comenzó a explicar que era a nombre de Acción Animal (...) hablé a la policía”, relató Nancy Velasco.

Dichas personas se paraban en la avenida Juárez, entre calle 25 y avenida 30, en el centro de Playa del Carmen. Ahí pedían dinero a nombre de Acción Animal.

“Ellos pedían dinero a nombre de los perritos”, puntualizó Nancy. De acuerdo con su narrativa de hechos, luego que llamó a los policías tres personas adultas fueron detenidas y se aseguraron tres menores de edad, quienes al parecer eran obligados a solicitar los apoyos económicos.

La Fiscalía General del Estado informó que ya fueron vinculados a proceso, por lo que la autoridad jurisdiccional iniciará el proceso penal en contra de estas personas por los delitos mencionados.

Se trata de dos personas del sexo masculino y una de femenino, además les fueron aseguradas credenciales de una supuesta asociación civil con los que cometían el acto antijurídico. Los menores fueron resguardados por las autoridades correspondientes, mientras que los detenidos continuarán en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

