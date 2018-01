Vinculan a proceso precandidato a la Presidencia del país

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El pre candidato independiente para contender por la presidencia de la república, Carlos Antonio Mimenza Novelo, fue vinculado a proceso la tarde de ayer como presunto responsable de amenazas en contra de A.I.M.A, periodista del estado, quien el 8 de julio del año pasado recibió mensajes con presunto contenido intimidatorio desde el teléfono del pre candidato.

También te puede interesar: Reclama justicia por amenazas del empresario Carlos Mimenza

La vinculación se dio en el marco de la audiencia llevada a cabo ayer en una salada de los juzgados federales del Poder Judicial de la Federación, fue el juez especializado Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, quien tras la presentación de pruebas de la parte agraviada e imputada, dictaminó someter a investigación formal, el caso por el que es acusado Mimenza Novelo.

El mismo Mimenza Novelo, al salir de la audiencia, señaló que esto no afectará su campaña, debido a que la situación no tiene que ver con la política, es un asunto personal, después de esto, señaló que no dirá más por recomendación de su abogado.

El 20 de marzo próximo es la fecha límite que tiene la Procuraduría General de la República (PGR), para realizar las investigaciones correspondientes, previo al arranque del juicio oral, en todo este tiempo, como medidas cautelares, Mimenza Novelo tiene prohibido acercarse al periodista, su familia, domicilio o lugar de trabajo, así como salir del país.

Fue a mitad del año pasado cuando inició todo el proceso legal en contra de Mimenza Novelo, luego de que el pre candidato mandara unos mensajes intimidatorios a A.I.M.A., quien a través de su medio de comunicación, hiciera notas de investigación acerca del imputado.

“Ten cuidado por donde te mueves. Te tengo vigilado. Lo que tú haces por la espalda yo te lo voy a hacer de frente”; “Primera advertencia”; “Y guarda la pantalla. Para que guardes las pruebas de mi promesa”; “Duerme, esto apenas comienza”, son algunos de los mensajes enviados por el empresario y pre candidato.

La audiencia inició a las 9:15 como estaba programada, aproximadamente a 10 minutos de haber iniciado se solicitó un receso, y se retomó la sesión a las 9:43 de la mañana; a las 13:08 fue cerrada la audiencia.

En la sala estuvieron presentes los defensores de la víctima, y la defensa del imputado, seis personas públicas, tres elementos de la Policía Federal, el juez y su asistente; después de la determinación, el juez señaló como medida cautelar la prohibición de salir del país, sin embargo, Mimenza pidió un permiso para ir a Nueva Zelanda, donde se encuentra un familiar; el juez le indicó que presente las pruebas necesarias para que sea valorada esta situación.