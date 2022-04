Violencia contra Laura Fernández

Ya se había tardado el proceso electoral de Quintana Roo en mostrar una faz violenta, pero ahora sucede con la candidata del PAN-PRD a gobernadora Laura Fernández Piña. El atacante, según denuncia conjunta de los dirigentes Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, fue el impresentable “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez.

Este meridiano pleito de campaña tiene como coprotagonistas a militantes y dirigentes de los partidos políticos, en particular al nefando Niño Verde. Los ataques a la candidata han sido infames: destrucción de propaganda electoral, amenazas a su persona y a su familia y ataques descarnados a través de periodistas abyectos.

La situación ha llegado a tal punto, que la candidata ha solicitado medidas cautelares contra estos enemigos políticos harto conocidos por no tentarse el corazón para recurrir a la violencia, y Fernández advirtió que llegará a instancias ministeriales. La rueda de prensa de ayer no tuvo nada de suavecita: estamos hablando de un encontronazo entre partidos, que ya tiene dimensiones nacionales.

La materia de la riña es un audio en posesión, de González Martínez en el que menudean los insultos –graves, altisonantes– contra Laura Fernández, que motivaron que esta presentara un procedimiento especial sancionador en contra de este por incurrir en violencia política en contra de las mujeres y actos calumniosos.

José Luis Pech Várguez, inmigrante de Movimiento Ciudadano, está totalmente fuera de competencia; Leslie Hendrecks Rubio está muy lejos y en un partido chatarra.

Nivardo Mena Villanueva es inexistente, y si hay otros candidatos ni nos acordamos.

La contienda se reduce a dos nombres: Mara Lezama y Laura Fernández. La primera arrancó el proceso electoral con una enorme ventaja de más o menos dos a uno sobre la segunda, pero a estas alturas ya ni siquiera es de dos dígitos.

La escalada de Laura ha sido meteórica y ya nadie ve como un imposible que alcance a Mara, que parecía en caballo de hacienda y de lo más campante en su camino hacia la Casa de Gobierno de la avenida Insurgentes de la capital.

La moneda está en el aire

Este cierre espectacular protagonizado por primera vez en la historia de Quintana Roo por dos mujeres de alto calibre político está atrayendo no solo el interés por la competencia, sino por saber qué nos deparará el primer gobierno de la historia del estado encabezado por este género.

Alturas de miras y propósitos no están en duda. Sabemos que el gobernador Carlos Joaquín González no interviene en las elecciones y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha hecho hasta ahora, por lo que los candidatos tendrán que jugar solos con sus respectivos partidos.

A favor de Mara persistirá el factor que le hizo ganar la reelección: gobernó con éxito al municipio mas poblado de Quintana Roo. Laura, por su parte, representa el descontento de la clase media para arriba con las medidas cada vez más absurdas y lesivas para estas capas poblacionales que en todos los ámbitos, en los planos nacional e internacional, toma el señor López, con la reforma eléctrica como botón de muestra.

Mara y Laura irán por su cuenta, el Morena en Quintana Roo no es de gran ayuda y los partidos que respaldan a la ex presidenta municipal de Puerto Morelos tampoco son como para asustar a nadie.

Es cuestión de tiempo y velocidad, pero es inefable que el dicho de que “caballo que alcanza gana” tiene todo de cierto y es la estrategia de Laura Fernández.