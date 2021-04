Violencia imparable: Balean paradero de combis en Cancún

Durante la mañana de este jueves 29 de abril sujetos armados dispararon en contra de dos combis estacionadas en su paradero del fraccionamiento Cielo Nuevo en Cancún.

De acuerdo al reporte, la primera unidad cuenta con dos disparos, uno de ellos en el parabrisas y la segunda unidad presenta un impacto del lado izquierdo, cerca del tanque de gasolina.

Cabe destacar que ayer también dispararon contra una combi en la Región 259 de Cancún, sin que se reportaran lesionados.

El pasado 27 de abril, surgió en Facebook una presunta advertencia para el transporte público, pero las autoridades serán quienes den los detalles del caso.

“Se les avisa que no queremos rutas trabajando después del medio día de hoy y hasta el día de mañana hasta que le den solución y se comuniquen sus altos mandos con las personas perjudicadas porque esto ya empezó y no va a parar. Así que si no quieren tener más pérdidas paren todo todo al medio día y arreglen el problema si no aténganse a lo que venga.