¿Qué es la violencia obstétrica? 3 de cada 10 mujeres la sufren en Q. Roo

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 300 casos de violencia obstétrica son denunciados al año en Quintana Roo; sin embargo, hay casos de humillación, abuso psicológico y hasta violaciones contra las embarazadas en los hospitales.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los centros de salud, así como los hospitales generales, son las instituciones que más quejas de este tipo presentan.

Luis Navarrete Díaz, médico especialista en ginecobstetricia, explicó que tres de cada 10 mujeres en etapa de embarazo, parto y puerperio, sufren algún tipo de agresión de doctores y enfermeros.

“Violencia obstétrica se considera desde un trato humillante hacia las pacientes por parte del personal médico; obligarlas a entrar en acción de parto aún y cuando no están listas para ello, e incluso hasta conductas indebidas por parte de los doctores durante los chequeos, que pueden ser considerados acoso sexual”, agregó el experto.

Sin embargo, dijo que son muy pocas las mujeres que denuncian porque no saben a qué instancia acudir.

“Lamentablemente esta situación no se denuncia por costumbre, ya que las mujeres afectadas no saben a qué instancia acudir, que en este caso sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos (sic). Esto porque en el estado aún no está considerado como delito, además de que la falta de personal perito en el tema impide determinar si hubo o no negligencia o violencia durante el embarazo o parto”, sostuvo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año en el estado más de 27 mil mujeres quintanarroenses dan a luz, de las cuales la gran mayoría se encuentra en el municipio de Benito Juárez.

El Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, de Cancún, es el que más nacimientos atiende: entre seis mil 500 a siete mil al año.

Si bien su director general, Ignacio Bermúdez Meléndez, ha reconocido que en lo que va del año sólo han registrado cuatro quejas por atención con violencia en labores de parto, Navarrete Díaz señala que solamente dos de cada cien afectadas interpone una denuncia por este hecho.