Violencia policial en Tulum: Detienen y golpean a persona con discapacidad

En un preocupante incidente, una persona con discapacidad fue detenida y agredida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado en Tulum.

César Augusto Vázquez, el agraviado, relató que los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes cuando circulaba en su bicicleta por la avenida Tulum y calle Orión Norte de la colonia Centro.

César, quien se dedica a la reparación de bicicletas, fue detenido sin motivo aparente por dos uniformados que descendieron de dos patrullas. Uno de ellos comenzó a empujarlo, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio (debido a la discapacidad que padece) y cayera al suelo. No obstante, la violencia por parte de los agentes no se detuvo ahí.