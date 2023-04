Violentómetro llega a Rojo: Mujeres en Carrillo Puerto sufren más agresiones en Semana Santa

El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) aseguró que el violentómetro en la zona maya subió a color rojo debido a la violencia que viven las mujeres en su seno familiar o en pareja, durante la Semana Santa.

De acuerdo con datos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos municipal, desde el viernes a lo que va de la semana mayor, al menos al día se ha reportado de tres a cinco casos de violencia familiar, principalmente la pareja llega al hogar y los agrede.

Elda Ramírez Salazar, delegada del IQM en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, afirmó que el violentómetro contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja. Está en forma de regla dividida en colores con el que se mide, se califica según el tipo de hostigamiento que viven las féminas.

Asimismo, conforme las situaciones que han atendido y reportado en los últimos días a través de la atención directa de los cuerpos de seguridad, esa medición llegó al rojo, el cual trata de agresiones físicas, precisamente, el hombre golpeó a la pareja, a la esposa, la empujó, entre otras.

Expresó que, a pesar de una semana de religiosidad, no se han frenado estas problemáticas y aunque también pueda relacionarse al tiempo de asueto, el tiempo que pasan las parejas, es algo que básicamente tiene que ver con usos y costumbres, donde el hombre inferioriza a las mujeres.

“La violencia contra la mujer es un tema que ocurre a diario, muchas de las veces no nos damos cuenta e indirectamente lo estamos recibiendo; sin embargo, algunos han comenzado a buscar ayuda y son los casos que hemos logrado atender, pero no descartamos que existan más, sólo no se han atrevido a levantar la voz”.

Destacó que el “violentómetro” cataloga las agresiones contra las mujeres en colores, por ejemplo, en amarillo está bromas hirientes y chantajear; en naranja, ridiculizar, ofender, intimidar y amenazar; en anaranjado romper artículos personales, agredir jugando y manosear; en rojo patear, jalonear y cachetear; en morado, forzar a una relación sexual, abuso sexual, y en negro, asesinar.