Violeta Isfel salva vidas, mientras vive su mejor momento

La actriz y emprendedora se ha sumado a la campaña La Dicha de Dar, lo que la mantiene muy feliz, en medio de sus exitosos proyectos teatrales. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Isfel comparte lo agradecida que está con la vida con todo lo lindo que se le ha presentado de manera personal y laboral.

“Este es el regalo más padre que la vida me ha dado, fui a Campeche con mi familia y me contactó la asociación La Dicha de Dar para levantar la voz a través de nosotros los artistas y que la gente sepa que hay gente que necesita, en mi caso conocí a la familia de Caleb, un bebé de seis meses que necesita una operación de corazón que cuesta cerca de un millón y medio de pesos, que seguramente vamos a llegar a la meta. Ayudar para mi es parte importante de mi vida, me sentí muy agradecida de que pensaran en mi para sumarme a la campaña, en la medida de lo posible y en lo que pueda ayudar, aquí estoy”, compartió Violeta, quien se suma a la causa al lado de Andrea Escalona, Luz Elena González y Vanessa Arias, que también son embajadoras de la iniciativa.

Compartió que esta campaña va muy de la mano de la persona que es, pues asegura que a la vida hay que regresarle las bendiciones que nos da.

“Respirar, poder trabajar y estar con las personas que amamos es más que suficiente para ayudar a quien puedas y es lo que estamos haciendo con La Dicha de Dar, es muy fácil, puedes donar desde 25 pesos en la página www.ladichadedar.com y tienes la oportunidad de participar para ganar premios, además a los mexicanos nos encanta rasparle al boletito para ver qué ganamos, creo que es una campaña súper bonita”, refirió.

La vida le sonríe en todos los aspectos

“Estoy buscando la posibilidad de que puedan donar en el restaurante y se sumen al proyecto, siempre estoy en alguna de las sucursales, estoy en cuatro obras de teatro, Lo amo pero es un imbécil en el Teatro Enrique Lizalde, los sábados y domingos en el Teatro Legaria con una obra infantil que fomenta la imaginación y nos recuerda que no siempre tuvimos aparatos electrónicos, se llama Mia y la Rosa de Cristal, además estamos haciendo una obra homenaje al legendario programa de radio La Tremenda Corte en el Foro Shakespeare, estrenamos este lunes 15 de noviembre y estoy por estrenar una obra de terror psicológico que se llama Scary Clown, esa va para diciembre, hay de todo un poquito, continúo con Mas Noche con Israel Jaitovich y ahora mi tiempo lo dedico a La Dicha de Dar y recordarle a la gente que podemos sumarnos a una buena causa”, puntualizó la encantadora actriz, quien además de todo es mamá y cuida a su familia, quienes la apoyan en todo.