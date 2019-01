Preparan denuncias penales contra exfuncionarios

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Legisladores locales turnarán a la Secretaría de la Gestión Pública el expediente del caso VIPSaesa, para reforzar denuncias penales en contra de exfuncionarios que desviaron más de 45 millones de dólares en renta de aviones.

Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Congreso del Estado, detalló que durante las comparecencias efectuadas por el director de la empresa VIPS Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V (VIPSaesa), Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, (donde el Gobierno del Estado es accionista), lograron documentar diversas irregularidades en su manejo.

Dijo que ya sostuvo los primeros encuentros con el titular de la Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, sobre la colaboración de la Legislatura, primero en las investigaciones y ahora en las demandas penales.

“Lo que procede es que la información esté en manos de esa Secretaría. Ya tuve un diálogo con el titular, en ese sentido para que lo pueda incorporar a las denuncias que van a presentar”, destacó el legislador.

Nuevas demandas penales

Según declaraciones de Carlos Joaquín González, gobernador del estado, la actual administración prepara nuevas demandas penales, que se sumarán a dos que fueron presentadas recientemente ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado.

En este caso, la demandas serían sobre las irregularidades en el manejo de más 45 millones de dólares, a través de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., para la renta de helicóptero y aviones privados.

“A mi juicio hay elementos suficientes, pero quien tendrá que decidir o tipificar los delitos será la Fiscalía General del Estado o la propia PGR. Lo que a nosotros corresponde es hacer llegar la información”, señaló Ramos Hernández.

Dijo que se trata de una primera acción, toda vez que el seguimiento directo que realizará la XV Legislatura sobre el caso, será a través de la Auditoría Superior del Estado, para una fiscalización exhaustiva a las cuentas públicas.

“Más adelante lo veremos a través de la Auditoría, como lo he dicho antes, ahora no hay condiciones para hacerlo con el actual, porque no hay confianza”, destacó.