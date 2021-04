Volverán los despidos en el sector hotelero de Chetumal

El sector hotelero de Chetumal confirmó que volverá a la estrategia de reducción de personal para poder subsistir ante la crisis económica ocasionada por Covid-19. Es la segunda vez que la hotelería de la capital del Estado recurre al recorte.

De acuerdo con la información, en esta ocasión la afectación alcanzará a un 20 por ciento de la plantilla laboral, de los 75 centros de hospedaje, que se encuentran en la capital del estado.

Bertha Medina Núñez de Cáceres, presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y sur de Quintana Roo, señaló que los hoteleros de la capital del Estado son a quienes más les ha golpeado la crisis económica ocasionada por el Covid-19.

Esto, ante las deudas adquiridas el año pasado, la pésima ocupación hotelera de inicio de año y exigencia de pago de impuestos, lo que mantiene al sector hotelero de Chetumal al borde del colapso económico.

Tan solo en empleos formales, los servicios de hospedaje en el sur del estado tienen registrado alrededor de 850 plazas laborales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Durante los primeros tres meses del año, la ocupación hotelera en Chetumal estuvo terrible, apenas alcanzamos entre un 20% al 30%, y en estos últimos tres días empeoró, desde que a nivel nacional se mencionó que estamos en semáforo naranja”.

Los hoteles de 30 habitaciones, estuvieron vendiendo entre 13 a 15 habitaciones y ahora los números se cayeron entre siete a ocho habitaciones.

“En las vacaciones de Semana Santa no se tuvo el despunte esperado, cuando mucho alcanzamos un 30% en algunos días, la verdad es que en Chetumal no se notó la Semana Santa, no tuvimos un despunte importante que nos hiciera respirar un poquito más”.

Medina Núñez de Cáceres expresó que debido a la incertidumbre en el semáforo epidemiológico y declive en cuanto a la ocupación hotelera, se tendrá que recurrir al despido de empleados para poder salir adelante.

“La preocupación de los hoteleros es muy grave, la baja nos está llevando de nuevo a como estábamos en marzo del año pasado, cuando varios establecimientos optaron por cerrar sus puertas”.

También te puede interesar:

Playa del Carmen: Mantiene Riviera Maya ocupación promedio de 46%

Cancún: Baja ocupación golpea ganancias de Fibra Hotel

Semana Santa dejó 60% de ocupación en los hoteles de Cancún