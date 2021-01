Retroceder a semáforo rojo sería una catástrofe para Cancún: trabajadores turísticos

Prestadores de servicios turísticos de Cancún y la Riviera Maya resienten la baja de turistas durante el mes de enero, hecho que ha significado la reducción de hasta 50 por ciento de sus ingresos.

Manuel, un vendedor de tours de Cancún a Isla Mujeres, apunta que de 15 pasajeros que trasladaba una embarcación por día en diciembre, ahora se están yendo con siete u ocho, máximo 10.

La amplia oferta y poca demanda también han malbaratado los servicios, pues de una cuota de 800 pesos se ha bajado hasta 500, por un tour que incluye actividades de snorkel, nado con tiburón gato, comida y traslados.

Una vuelta al semáforo rojo sería catastrófico, señalan, pues la recuperación económica no les ha permitido siquiera subsanar las pérdidas de todo el año pasado.

Otro ingreso extra que tenían era el de las propinas, pero las más onerosas eran de los turistas estadounidenses y canadienses, que por la pandemia se han reducido considerablemente.