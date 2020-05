Wanessa Camargo estrena tema Inquebrável junto a María León

Cancún..- La bella cantante brasileña, Wanessa Camargo, visitó México para promocionar su música y se enganchó tanto con el país y con su gente después de hacer varios duetos con artistas mexicanos, ahora, a la distancia, comparte con María León “Inquebrável” (Inquebrantable), tema grabado en medio de la pandemia por coronavirus en español y portugués.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Wanessa asegura estar muy agradecida con el amor que ha recibido del pueblo mexicano y comparte los detalles de este nuevo sencillo que podemos ver y escuchar en todas las plataformas digitales.

“Me siento muy feliz, de verdad me llena el corazón de felicidad porque México es un país que siempre hizo parte de mi carrera; hace mucho canté con Camila y tenía ganas de conocer México y cuando estuve el año pasado allá me sentí en casa, son un amor, pasé días inolvidables y les agradezco mucho todo el cariño que me han dado por todos estos años que yo no pude ir visitarlos”, detalló Wanessa, quien decidió hacer por segunda vez dueto con María León.

“El mismo día que conocí a María y grabamos ‘Se te salió mi nombre’, ella me enseñó la canción de ‘Inquebrantable’ y me enamoré, en ese mismo momento le dije que quería hacer una versión en portugués porque la letra iba con todo lo que yo estaba creando para mi nuevo EP que acaba de salir, María un amor aceptó, yo hice la traducción al portugués y ahora promocionamos este tema”.

Proyectos en espera

“Estoy en casa con mi familia, con mis hijos, ayudo con tareas, todo ha mejorado, estoy creando más contenido para mis redes, tengo más tiempo para mí, estoy leyendo mucho también”, expresó Camargo, quien dejó varios proyectos en espera debido a la pandemia mundial por coronavirus.

“Quedó en espera mi EP ‘Fragmentos, Pt. I’, el proyecto ‘ni / Verso’ que viene con tres nuevas canciones, incluida mi colaboración con María León. Es un proyecto especial en conmemoración de mis 20 años de carrera. Quiero lanzar 20 fragmentos y al final ‘Uni/verso’. El primer fragmento fue este EP, disponible en plataformas digitales y con un clip para la canción ‘Inquebrável’. Los otros fragmentos pueden ser otros tipos de contenido: ‘en vivo’, poema, nuevas canciones, EP, mini-documentales o reinterpretaciones de viejas canciones”, finalizó.