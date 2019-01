Abandona WestJet a canadienses en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- Pasajeros del vuelo WS2841 de WestJet denunciaron a Canadian Broadcasting Corporation (CBC) que fueron abandonados en el centro de Cancún por su línea aérea sin comida, agua y en un hotel que no respondió por ellos.

El canadiense David Cimpello declaró a la cadena de radio y televisión que el sábado pasado cerca de 100 pasajeros estuvieron varados por cuatro horas en el aeropuerto y trasladados a una calle oscura tras la cancelación de su viaje debido a un problema mecánico en la aeronave.

Según refirió, él volaría a las 13 horas del sábado junto a su esposa y dos adolescentes rumbo a Otawa, pero a las 19 horas estaban siendo llevados inesperadamente a abordar un autobús que les llevaría a un hotel de la ciudad que no les quiso recibir sin antes pagar su estancia.

"Es el centro de Cancún, así que no es la zona turística en la que estamos. Y muchos pasajeros no tenían teléfonos celulares, no tenían dinero, tenían niños pequeños con ellos", compartió Cimpello a la CBC.

Fue en ese momento que todo le resultó muy confuso, dándose cuenta de que WestJet lo había abandonado. “Los autobuses partieron y fue en ese momento en el que (nos dimos cuenta) que estamos solos aquí".

Según la denuncia dada a conocer por la televisora oficial del gobierno canadiense, la familia de Betty Clarke tuvo el mismo problema. Su nieto de siete años estaba tan asustado cuando salieron los autobuses que comenzó a enfermarse.

“Comenzó a llorar y estaba vomitando en la acera. Fue una experiencia horrible”, afirmó la turista.

El reporte indica que los Cimpello y los Clarke, al ver que el hotel no respondía por ellos, optaron por tomar taxis para registrarse por su cuenta en otro centro de hospedaje. Ambas familias lograron tomar un vuelo a casa al día siguiente.

"Es una situación en la que nadie debería haberse metido", dijo Cimpello. "Los problemas técnicos ocurren con los aviones. Es todo lo que sucedió después lo que realmente llevó esto a un nivel diferente", remató.

Respuesta de WestJet

En un comunicado dirigido a la CBC, WestJet reconoció los hechos:

“Desafortunadamente, debido a un error de nuestro socio de reservar, algunas habitaciones de hotel no estaban disponibles una vez que los huéspedes llegaron a las propiedades, por lo que algunos se vieron obligados a reservar alojamiento en otro lugar”, esgrimió la compañía, la que afirmó contactará a todos los pasajeros afectados por este error para proporcionarles el reembolso correspondiente.