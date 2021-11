Valió la pena es la canción que ha marcado la carrera del cantante regiomontano Winder, quien decidió mostrar la belleza del Caribe en su video, el cual grabó en playas cancunenses y en un cenote de Tulum; tras el éxito que ha tenido el tema, Winder está de vuelta para presentar su material discográfico y de paso grabar otros videos para las canciones de su nuevo disco, así lo compartió en entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estamos de vuelta en Cancún, era justo y necesario presentar de viva voz el tema Valió la pena, pues el video se grabó completamente aquí, en el Faro de Cancún y en un cenote en Tulum. Ya rebasamos las cien mil visitas en redes, la gente ha recibido el tema muy bien, ha sido un parteaguas que ha marcado una diferencia en mi carrera y me ha abierto muchas puertas”, refirió Winder, quien en todo momento profesa su amor por este estado.

“Toda la vida para mi Cancún será mi primera opción, ahora empezaré a trabajar algunos eventos, quisiera cerrar aquí el Tour Valió la pena, estoy próximo a lanzar un nuevo sencillo pero hay plan también de hacer el remix de Valió la pena en colaboración con un artista invitado del género pop-urbano, darle un giro a la temática pero hacer el video de nueva cuenta aquí en Cancún, ya tengo en mente el hotel y la playa, quiero adentrarme un poco más en ese género, ya mostramos el lado romántico de la canción, ahora sería bueno mostrar la fiesta que se puede vivir en Cancún y que mejor que con Valió la pena”.

Valió la pena ha sido un parteaguas en la carrera del cantante, quien asegura aprovechará al máximo lo bien posicionado del tema antes de sacar los nuevos sencillos que conforman el resto del nuevo disco, es por eso que en unos días estrenará la versión acústica, solo guitarra y voz, mientras tanto continúa componiendo rolas que narran sus vivencias y su modo de pensar.

“Durante la pandemia estuve estrenando algunos sencillos del nuevo disco como Con un beso, el color de tus ojos a dueto con Angie Camil, Me haces falta y Cásate conmigo, esos temas ya están en YouTube con sus videos, pero Valió la pena es el que marcó algo especial. Por ahí hay vivencias, estamos un poco inclinados al desamor y al olvido, pero sin dejar fuera el amor de verdad, será un disco muy equilibrado. Para noviembre y diciembre estaré trabajando un tema de Pablo Calderón de Guardianes del amor, el tema se llama Perdóname y ahora mostraré una parte de Los Ángeles, estamos uniendo piezas, el camino es bonito y estamos disfrutando el proceso”, refirió.

Luego de visitar Monterrey, Saltillo, León, San Luis Potosí y Aguascalientes, Winder tendrá algunas presentaciones en Guatemala en diciembre y busca cerrar su gira Valió la pena con algunas fechas en Cancún.

Volver a los escenarios, un nuevo respiro

“Esta pandemia me llevó muy abajo, más cuando me enfermé y me aislé completamente, ahora el volver a los escenarios es mi terapia, compartir con la gente es mi motor. Puedo decir que ha sido mi mejor año, Valió la pena vino a cambiar muchas cosas, llegó en un momento especial en mi vida personal, aunque pensábamos que el mundo se iba a acabar y que no había para donde movernos, todo se me vino a acomodar con Valió la pena, de estar parados tanto tiempo, ahora estamos saturados, estoy súper contento y a donde me llamen voy”, puntualizó Winder, quien cierra el año agradecido con la vida y con planes de realizar varias colaboraciones.

“Es momento de seguir reinventándome. Quisiera hacer algo con Carlos Vives, Camilo me gusta mucho lo que está haciendo, lo admiro mucho y estoy tratando de hacer algo con ellos, estoy componiendo con Julio de Reik, que es buen amigo y bueno, esperar a ver qué viene”.