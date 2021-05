Xalapa ordena sancionar a José Alberto Alonso Ovando por ser culpable de violencia política de género

NOTA DEL EDITOR: Esta nota fue actualizada a las 21: 41 horas del 25 de mayo de 2021.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo revisar una vez más la queja por violencia política presentada contra funcionarios del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos José Alberto Alonso Ovando, actual candidato a diputado federal por la alianza Va por México.

En la sentencia emitida hace unos minutos, los magistrados electorales de la Sala Regional con sede en Xalapa, consideraron que los comunicados denunciados por Judith Rodríguez Villanueva, sí contienen elementos que se consideran como violencia política, las cuales “no se podrían calificar como leves”.

Al resolver el juicio 1029/2021, el tribunal electoral federal consideró, una vez más, que las autoridades electorales, entre ellas el Tribunal Electoral de Quintana Roo, no revisaron de manera exhaustiva el tema.

"Violencia política de género", un sello en estas elecciones

A pesar de que el tema tiene similitudes con el caso Gamero Barranco, el asunto tiene una particularidad. A diferencia del ex candidato local, José Alberto Alonso Ovando, es un candidato a diputación federal, es decir, la decisión de cancelar o no su registro corresponde al Instituto Nacional Electoral, autoridad que no fue vinculada en el presente juicio.

Además, si bien los criterios del registro de candidaturas a diputaciones federales establecen la obligatoriedad de verificar que quienes buscan una candidatura no se encuentren en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política, los mismos lineamientos otorgan al INE la faculta de analizar si ese hecho es suficiente para negar la candidatura.