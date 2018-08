Por posibles daños ecológicos, rechazan muelle rústico en Xcalak

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo. -La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió que un muelle rústico de 75 metros de largo en la zona costera de Xcalak, no aplica por posibles daños ecológicos.

La empresa Kajdrys & Partner de México S.A. de C.V. presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad particular del proyecto Muelle Rústico en la Laguna Arrecifal en Xcalak para Uso Particular, con inversión de 500 mil pesos y vida útil de 30 años, sin embargo, no obtuvo el permiso ambiental.

Esta zona está incluida dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional Arrecifes Xcalak, decretada como tal desde en 2000, lo que significa que el cuidado de la flora y fauna es intensivo.

En el área terrestre se observan dunas, mangle y matorrales; en la zona marina, diversas especies de peces.

Desde el 31 de octubre de 2017, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) analizó la viabilidad del proyecto, y el 20 de agosto de 2018 resolvió que no es viable ambientalmente.

De acuerdo con la MIA-P, el proyecto considera realizarse en la localidad de Xcalak, en el municipio de Othón P. Blanco, en la avenida Miguel Hidalgo de la zona costera, en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) adjunta a una propiedad privada.

Contempla una superficie marina de 150 metros cuadrados, pues son 75 metros de largo y 2.0 metros de ancho; al final del muelle una estructura con techo de paja de 25 metros cuadrados para dar sombra.

Contempla la instalación de hasta 80 pilotes de madera dura, enterrados a 1.5 metros de profundidad en el lecho marino y con 1.0 metro por arriba del nivel del mar. El uso principal es para atracadero de embarcaciones y disfrute de los paseantes.

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco ubica al proyecto dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 44 que es la Zona Costera Costa Maya D15, la cual considera una Política Ecológica de Aprovechamiento Sustentable.