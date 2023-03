Y Quintana Roo, ¿supervisa sus estaciones migratorias?

La tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron calcinados alrededor de 40 migrantes de diversas nacionalidades, que fueron detenidos en esas instalaciones de características infrahumanas en su intento por llegar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, o por lo menos de ganar algunos dólares para enviar a sus familias generalmente miserables a sus lugares de origen, no debiera ser asunto o preocupación solo del Gobierno Federal y/o del estado de Chihuahua.

Los nueve estados que tienen fronteras internacionales deberían haber encendido focos rojos por las pésimas condiciones de la reclusión de migrantes en esos inmundos centros de tortura, en los que las personas extranjeras en tránsito al vecino del norte, o las nada escasas que tienen como destino final nuestro propio país, son tratadas como fauna nociva, como ratas o cucarachas, en condiciones de hacinamiento, inmundicia y padeciendo todos los atropellos a sus derechos humanos imaginables, a pesar de que México es signatario de cuanta carta, mecanismo, convenio, convención o lo que demonios fuere para su protección, pero en realidad no practica ni remotamente alguna mejora mínima en las horrendas condiciones que padecen estos seres humanos.

No solo en las fronteras hay maltrato a los extranjeros en tránsito: diariamente, decenas de personas pierden la vida en estados mexicanos con mayor tránsito de migrantes, ya sea en su travesía, encaramados en el tristemente célebre tren conocido como "La Bestia", o como el "Tren de la Muerte", que abordan los centroamericanos, sobre todo en Tenosique, Tabasco, o en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para llegar a las fronteras del norte, principalmente en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California, pero hay muchas más formas de morir o de padecer abusos, explotación y cárcel, en los miles de kilómetros que por distintas rutas y medios atraviesan a diario centenares de personas en la República Mexicana, antes de alcanzar el "sueño americano", que pocas veces llega a convertirse en realidad, quedándose en "infierno" muy a la mexicana.

Cada entidad federativa debiera poner máxima atención en esta problemática, aunque en general es un tema que debería atender la Federación —acabamos de ver que no lo hace— a través del Instituto Nacional de Migración, pero muchas veces los padecimientos de los viajeros se relacionan con problemáticas del fuero estatal, principalmente por la necesidad de cometer delitos, como el robo, en general para simplemente comer, con la finalidad de sobrevivir. En la práctica, hasta trabajar se considera una felonía si se trata de un inmigrante indocumentado.

El gobierno de Quintana Roo debería estar tristemente interesado en la prevención luego de lo sucedido en Ciudad Juárez, pues tenemos tres fronteras, sin incluir al Aeropuerto Internacional de Cancún, que es el de mayor internación de extranjeros en el país y donde también se cuecen habas.

Por mar, tenemos una intensa movilidad de personas indocumentadas desde Cuba y de otros países de la cuenca del mar Caribe y, por tierra, al sur, compartimos frontera con Centroamérica, a través de Belice y Guatemala, en este caso en un territorio que en parte está en disputa limítrofe con Campeche, pero la presencia —temporal o permanente— de inmigrantes extranjeros es importante.

En México hay 35 estaciones migratorias, como la de la tragedia de Ciudad Juárez, en 24 estados. En Quintana Roo, dos. En alrededor de 20 años hemos acudido a la de Chetumal en varias ocasiones, desde que estaba en la carretera a Calderitas, hoy avenida Centenario. Las imágenes de las de la frontera de Chihuahua con Texas y los testimonios de los sobrevivientes de la conflagración en Ciudad Juárez no difieren tanto de las de los detenidos aquí, a lo largo de los años.

Gracias a algunos guardias humanitarios y compasivos, pudimos ser testigos de las condiciones hórridas de aquel sitio. Hace mucho que no vamos, pero si las de esa estación en una ciudad situada en la frontera más transitada del orbe, de México con Estados Unidos, la primera economía del mundo, el país más poderoso de los alrededor de 200 existentes, que reveló la reciente tragedia son tan infrahumanas, no queremos ni pensar en las que privan en esta frontera olvidada del rezagado sur de México con el istmo centroamericano; no creemos que se parezcan a un spa de algún gran resort, de esos que tanto cuidamos por el sacrosanto turismo.

Las responsables directos no son las autoridades del estado, pero cualquier edificación, en especial si es de uso oficial o público, que esté en suelo quintanarroense, en cuanto a su seguridad y condiciones de protección civil, deberá ser verificada y corregida en sus defectos por los gobiernos municipales y por el estatal. Sería por lo menos sano poner las propias barbas a remojar en vez de que alguna vez tengamos que lamentar una desgracia mayúscula, como la acaecida en el antiguo Paso del Norte.