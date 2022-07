Ya lo platiqué con AMLO: Papá de Checo Pérez revela detalles del GP de Cancún

El papá del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, Antonio Pérez Garibay, reveló que ya se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de los avances sobre el proyecto Gran Premio de Cancún.

“Ya lo platiqué con el presidente de la República, lo primero que me comentó es que no hay recursos (le dije) que no los necesito, los estoy consiguiendo con empresarios y es como se podría llevar a cabo este Gran Premio, además, la derrama económica sería muy grande para el país”, afirmó Pérez Garibay a El Universal Deportes.