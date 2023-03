Ya pronto tendrán que rendir cuentas de muchos de los asuntos pendientes

Es importante mencionar que por muchos asuntos que están saliendo a la luz y otras de las cuales le han cuestionado al señor presidente, ahora parece ser que su única respuesta es decir, “se está investigando” “es cosa de los conservadores” “Si sabía, pero no lo sabía” “no, no tengo investigación sobre eso” o hacerse el enojado, es por ello que ahora se convirtió en el señor “berrinchitos”, así le dijeron en una de sus mañaneras, ya que según él, la dizque prensa, es corrupta y todo.

De igual manera, es necesario recordar que será ya muy pronto que vendrás todas las auditorías respecto a todo el dinero que se gastó, se gasta y se seguirá gastando del actual gobierno, ya que este es dinero del pueblo y por lo que deben rendir cuenta de ello, porque hasta el momento no hay comprobación de todos los gastos hechos y que de no comprobarse significa que le están robando al pueblo, ya está cerca el momento en que van a tener que responder por esas cuentas.

Y que no se le olvide que con la vara que mide, será medido, lo quiera o no, va a tener que responder por todos los hechos delictuosos de él y su banda.

Y hablemos de la marcha que se hizo por los feminicidios, que bueno que se lleven a cabo, está es una demostración más de la molestia que tiene el pueblo mexicano por la inacción de este gobierno, de que las gentes que están colaborando con él o se han dedicado a hacer otras cosas no inherentes a sus cargos, en lugar de defender las garantías individuales del pueblo y eso verdaderamente nos da pena ajena.

Aquí solo tenemos una pregunta: si ya se ha visto que las marchas dan resultados positivos, ¿por qué no se han llevado a cabo campañas o marchas que sirvan para ubicar a los más de 90 mil desaparecidos?

El tiempo sigue corriendo, pero por ahora ya le están rebotando su Plan B, al igual que en su momento le rebotaron la Ley de electrificación, así como el problema muy serio qué se le está creando ahora por la prohibición de la importación del maíz transgénico.

Entonces comienzan a flotar todos los cabos sueltos y esos mismos cabos sueltos lo van a comprometer, porque van a ser utilizados en su contra en el momento que pierdan la Cámara de Diputados, y es ahí cuando tendrán que revocarse toda la bola de medidas inconstitucionales que han tomado.

Es necesario que recuerde que cuando él tomó la protesta de presidente dijo “que iba a respetar a la Constitución y al Estado de derecho y si no que el pueblo se lo demandara”, pues aquí está la respuesta, con tantas marchas el pueblo ya se lo está demandando.

Ya veremos si tiene la capacidad mental de responder y dar la cara, o solo se va a su rancho para demostrar que no es una persona capaz de poder hacer cosas constructivas y positivas.

Y a los mexicanos es importante recordarles que “al mal tiempo, buena cara”, ya que después de una “terrible tormenta” siempre viene la calma y será entonces cuando veamos que las cosas serán de la mejor manera.

¿De a cómo?

Los abogados en ésta época política por la cual camina México, nos encontramos con frecuencia frente a justiciables que, en uso y disfrute de sus legítimos derechos, tienen ansias por saber lo que dice la ley respecto a los problemas que afectan a nuestra Nación. Somos los letrados los que debemos informar a ellos. Constantemente nos percatamos de las dificultades que la profusión de la corrupción nos plantea para dar respuesta a esas inquietudes.

Existe una palabra perfecta que ciertas togas de indignidad suelen utilizar para justificar la injusticia ¿De a cómo? Normalmente esa expresión depende de sus necesidades y el hambre por la que atraviesan esas togas de corrupción. No se piense que sus pedidos son pequeños. No. Estamos hablando de cantidades de magnitudes astronómicas.

Concurre un componente que agrava sensiblemente el fenómeno de la corrupción en el entorno de esos indeseables letrados. Las togas más fieras son aquellas que se saben impunes por la protección que reciben de sus superiores. Evidentemente eso no es sano para la probidad en la justicia y menos aún para la honestidad de la Cuarta Transformación de la Nación, que tanto presume Andrés Manuel López Obrador.

En el sistema de corrupción de la justicia hay una presión de la estructura que conforman las instituciones, que si no se han transformado es porque Alejandro Gertz Manero y otros tienen el temor de provocar su propia ruina.

Un sistema de intereses, corrupto, o ignorante de la aplicación de las leyes, se construye siendo omiso en investigar los actos de corrupción de esos infames ministriles de justicia. Múltiples togas de indignidad pretenden ser omisos tratando de mostrar rostros de una supuesta honorabilidad. Esas omisiones resultan favorecedoras para una acumulación de riqueza, destruyendo con ello la integridad de nuestros recintos de justicia.

Cuan poco se honra a México con esa pregunta ¿De a cómo?.

Hasta cuándo, Señor Presidente tendrán los justiciables que escuchar ¿De a cómo?.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a la Ministra Presidente

Piña (¡Bravo!) Carlos Alazraki

Prólogo: sigo sin entender como tanta gente le sigue creyendo a Andrés en sus mañaneras cuando sin duda es el presidente más mentiroso de nuestra historia.

Y me pregunto: ¿Acaso ese público es tonto y no se ha dado cuenta de sus 92 mentiras por mañanera?

O acaso su público no es tonto y aunque se haya dado cuenta, ¿idolatra a un mentiroso sin importar sus valores? Yo creo que son las dos, que lastima no. Bien.

Estimada Ministra Presidente, antes que otra cosa mucho gusto.

Espero muy pronto tener el placer de conocerla personalmente y en una de esas tener el honor de entrevistarla en Atypical Te Ve.

El motivo de escribirle mi carta semanal es para adherirme al apoyo de muchísimos mexicanos, esos mexicanos que estuvimos presentes el 13 de noviembre y este último 26 de febrero. Pero no solamente adherirme sino protestar enérgicamente por la basura que Andrés ha tratado de echarle para desprestigiarla.

Presidente Piña, le explicó brevemente la enfermedad que muchas personas padecen cuando llegan al poder: Usted puede pensar, desde Nerón cuando quemó Roma hasta el dictador que quiera, que hace burrada tras burrada.

Es conocido por la opinión de siquiatras y doctores reconocidos, que estos líderes autoritarios no están bien de sus facultades mentales.

Estas personas padecen una enfermedad llamada delirio. Esta enfermedad justifica siempre las estupideces que un líder autoritario enfermo de delirio comete.

Este tipo de seres humanos enfermos juran, por la Biblia, que ellos son los únicos seres en este planeta que tienen toda la razón, nadie más, solamente ellos.

Este tipo de enfermos por ejemplo no saben perder y si pierden arrebatan, ya sea inventando fraudes de la oposición o lo que sea con tal de invalidar, por ejemplo, una elección.

Para este tipo de enfermos sus valores son los únicos valores que existen.

En este tema la única ética que es válida es la del enfermo, no importa si hace trampas, insulta y ofende, a los que considera sus enemigos, porque para él sus enemigos si son sus enemigos.

Entonces, como su afán de dominar al poder judicial es la prioridad, este tipo de líderes inventan aliados sin importar su historia. Ellos buscan por ejemplo a una jueza que haya Riobado o que sea amiga de ellos para imponerse a la mala y llevar a cabo sus planes maléficos.

Y como ese plan no funcionó, nuestro delirante amigo se dedicó, como es su costumbre, a desprestigiarse, cosa que no logró ni logrará.

Este tipo de líderes están tan enfermos que no han tenido los pantalones para sancionar el meme de la bala, ni de comentar lo que una señora idiota y estúpida hizo ayer frente al tribunal que preside.

Es más, su partido de basura Morena, como buenos cobardes no censuraron ni abrieron el hocico para defender al Poder Judicial.

Ministra Presidente, México se ganó la lotería teniéndola a usted como presidenta, usted se convirtió en el México que todos queremos ser.

Usted representa la ética, la fuerza, el estado de derecho y sobre todo la justicia igualitaria para todos los mexicanos.

Somos muchos mexicanos que aspiramos a vivir en paz, a vivir libres, en democracia plena, en transición pacífica y que nuestras garantías individuales se respeten.

Como en las películas gringas y en este caso las mexicanas, espero de todo corazón que al final de esta película de terror que estamos viviendo, que ganen los buenos y que Frankenstein con sus monstruos desaparezcan de esta pesadilla para siempre.

Mientras tanto estimada Ministra Presidente, deseo como millones de mexicanos, que en el asunto del Plan B del INE, sufra la mayor derrota de la historia que Frankenstein puede absorber y que este proyecto sea rechazado por goliza.

Sólo así prevalecerá el estado de derecho y la democracia. Al final de cuentas es lo que todos queremos, verdad.

Internacionalistas y analistas consideraron que el amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una campaña en Estados Unidos contra legisladores republicanos es una intromisión en el proceso electoral de ese país.

Leonardo Curzio Gutiérrez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, aseguró que la advertencia contra los republicanos es una sinfonía que el presidente ha repetido incesantemente y no ha tenido ninguna consecuencia, salvo la de irritar a algunos legisladores estadounidenses porque es una clara intromisión en la política de ese país.

Autor de libros como Vecinos. México y Estados Unidos en el Siglo XXI, Curzio cuestionó si el presidente López Obrador hará una “mañanera” en Estados Unidos para reclamar a los republicanos, o si los consulados mexicanos harán propaganda para que los connacionales no voten por ellos.

Para Pía Taracena Gout, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, fue una intervención muy fuerte de López Obrador que va en contra de su manera de ver la no intervención: “Las palabras de un jefe de Estado pesan, la política exterior también está hecha de una narrativa, no necesariamente de acciones, entonces la verdad es una declaración bastante interesante”.

Señaló que el planteamiento de los republicanos y de algunos demócratas demuestra la percepción sobre la realidad que existe en México, en la cual los grupos delictivos matan a ciudadanos mexicanos. Sin embargo, agregó, hechos como los de Matamoros, con el secuestro y asesinato de dos estadounidenses sobrepasan la realidad electoral.

El analista de política nacional e internacional, Gabriel Guerra Castellanos, expuso que los legisladores de EU están en campaña hacia 2024 y encajan en una lamentable costumbre de la política estadounidense de agarrar a México como “piñata”.

Precisó que el presidente no debe engancharse con ese nivel de políticos porque en su mayoría son de segunda o tercera fila.

Consideró que deberían ser los dirigentes de Morena, los legisladores y el gabinete los que deberían contestar porque estos ataques se han presentado en cada sexenio, lo hicieron con Vicente Fox y Felipe Calderón (PAN), y con Enrique Peña Nieto (PRI); añadió que si López Obrador piensa intervenir en la elección de Estados Unidos sería un error.

Aquí lo verdaderamente importante es que este señor analice y haga conciencia de que el Congreso de Estados Unidos no es otro partido mexicano del que se pueda burlar, con estas acciones solo está provocando cada vez más a los americanos, que recuerde que toda acción tiene una reacción, entonces ellos van a actuar conforme al estado de derecho, tal como lo dice correctamente el señor Salazar, que se tiene que desmantelar a los cárteles políticos, y es por la inacción del actual gobierno que los Senadores lo están llamando como narco gobierno.

Es necesario que acepte sus errores, por lo que creemos que sería mejor que de una vez, como lo hemos dicho antes, ya se vaya a “su rancho”, La chingada.

Analistas en seguridad contradicen lo que piensa AMLO respecto a que el “fentanilo es problema de EU”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su país no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, dijo el mandatario. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?.... ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”