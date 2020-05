Aproximadamente el 60% de las empresas se enfrentan a una escasez de talento de liderazgo que impide su desempeño. Otro 31% espera que la falta de talento de liderazgo impida su desempeño en los próximos años. Y aunque el gasto en programas de desarrollo de liderazgo sigue aumentando, algunos sugieren que no está proporcionando los rendimientos prometidos o necesarios y, en cambio, esta crisis podría evitarse si las personas entendieran que el liderazgo es un estado fundamental que cualquiera puede demostrar y no solo un título de trabajo.

Algunas personas son líderes naturales, pero cualquiera puede desarrollar el conjunto de habilidades necesarias con mucha práctica. Si quieres llevar tu carrera lo más lejos posible, debes estar dispuesto a trabajar esta habilidad. Te dejo 7 técnicas para ayudarte a desarrollar habilidades de liderazgo y seguir avanzando en tu carrera profesional.

#1 Identifica tu motivación.

Lo que sientes por ti mismo comienza con lo motivado que estás. Se necesita automotivación para eliminar los obstáculos que te impiden desarrollarte y crecer, y en última instancia, toda motivación es automotivación. Antes de poder crecer como líder, debe saber el "por qué" detrás de su unidad. Una vez que lo hagas, sabrás el camino.

#2 Desenmascara tus defectos.

Para conquistar tus defectos, primero debes aceptarlos. Una vez que conoces tus debilidades, nadie más puede usarlas contra ti, y estás mejor preparado para crecer como líder. Todos tenemos defectos, pero cuando entiendes los tuyos puedes abrazar a todos los que eres.

#3 Aprende de tus fracasos.

Crecer como líder significa desarrollar la capacidad y la voluntad de que sus fallas le den forma. El fracaso es instructivo: te permite aprender como líder. Todos nos caemos, pero el fracaso significa que nos negamos a volver a ponernos en pie y tratar con nuestros problemas.

#4 Aprecia la retroalimentación de las personas

A nadie le gusta escuchar que han hecho algo mal, pero trate de ver todos los comentarios como un regalo, una oportunidad para desarrollarse. Los mejores líderes se dan cuenta de que la retroalimentación de las personas en su entorno, ya que esto los ayudan a mejorar. Todos necesitamos personas en nuestras vidas que puedan darnos su opinión; búscalo con sinceridad y recíbelo con gratitud

#5 Aprende a seguir

Un verdadero líder no tiene problemas para ceder el control a otra persona cuando sea apropiado. No debe sentirse amenazado cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuestiona su pensamiento o presenta ideas propias. Mantén una mente abierta y otorga mérito cuando sea necesario. No siempre será fácil, pero si aprendes a valorar y respetar a los demás en tu equipo, será más probable que te ayuden.

#6 Inspira a otros

Ser un líder significa que eres parte de un equipo, y como líder debes ser capaz de motivar e inspirar a aquellos con quienes trabajas para que colaboren lo mejor que puedan. Cuando un miembro del equipo necesita aliento u orientación, ofrécelo. A veces, todo lo que una persona necesita es alguien para escuchar y ser comprensivo.

#7 Resuelve conflictos

¡No seas un gerente del infierno! No todos se llevarán bien todo el tiempo. En lugar de ignorar los conflictos interpersonales, con la esperanza de que desaparezcan, dirígete a hablar en privado con los involucrados. Además, estate abierto a reasignar miembros del equipo si el conflicto no se puede resolver.

Y para terminar.

Las buenas habilidades de liderazgo son esenciales para avanzar en nuestra vida diaria, pero como puedes ver, el liderazgo es mucho más que simplemente estar a cargo. Pon en práctica estos consejos para desarrollar tus habilidades de liderazgo.

“Liderazgo es elevar la visión de una persona, llevar su rendimiento a un mayor estándar y construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales”

- Peter Drucker