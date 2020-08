Yahir, “agüitado” por la pandemia, pero emocionado por su primer concierto virtual

Cancún.- Luego de varios meses en confinamiento y alejado de sus músicos, el cantante Yahir regresa de su natal Sonora, donde pasa la cuarentena cuidándose y cuidando a su familia, a la Ciudad de México por dos importantes motivos, uno de ellos su primer concierto en línea este próximo viernes 7 de agosto y la grabación de nuevos temas, reveló el ex académico en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Gracias a Dios estoy tranquilo en casa, tengo salud, mi abuela, mi madre, mi padre, a pesar de estar trabajando todos los días, están muy bien, nosotros en casa también y eso ya es ganancia, todo lo demás ha sido muy complicado, abandonar el teatro, ha sido muy difícil, al principio creíamos que tomaríamos unas pequeñas vacaciones y mira llevamos cinco meses aquí encerrados”, comparte Yahir, poco antes de viajar a la Ciudad de México para realizar su primer concierto virtual a través del Facebook de Citybanamex este viernes a las 7:30 de la noche.

“Debe ser algo muy raro tocar sin público, hasta ahora no se lo que se sienta, apenas lo voy a hacer el viernes pero siento que está muy bien haciéndolo en medio de la pandemia, pero nunca un concierto en línea va a superar ni se va a comparar con un show en vivo, el en vivo es una cosa hermosa, maravillosa”.

El concierto que ofrecerá Yahir este viernes será algo muy especial, ya que se reunirá con su banda, luego de cinco meses de no tocar juntos, además será un set acústico con los éxitos de su carrera y lo más reciente de su repertorio.

“Estamos ya preparando este show con canciones que venimos tocando toda la vida con mi banda, pero queremos llevarlo a un acústico, tocaré algunas de mi último disco que son más rítmicas, vamos a ir armando algunas sorpresas que van a sonar muy lindo. El concierto se va a transmitir completamente en vivo, estaremos platicando con el público, les platicaré cómo me ha ido, llevamos un set list medio armado pero todo puede pasar estando ahí”, detalló.

Para Yahir, esta pandemia ha logrado que la escucha de música en plataformas digitales haya aumentado; sin embargo dijo sentirse bastante triste por todo lo que dejó pendiente y por ver que esta pandemia no cede.

“Esto que vivimos es fuertísimo, nadie se esperaba que esto llegara a tanto, pero creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros, yo lo hago escribiendo y aprovechando el tiempo. Estos tiempos han sido reflexivos y en mis letras claro que hablo de la soledad, de extrañar, cómo se extraña algo tan sencillo como un abrazo que antes no valorábamos, por ese lado estoy plasmando lo que estamos sintiendo. Me siento bendecido por que tenemos salud pero triste, agüitado y angustiado porque veo que seguimos con el pico más alto de las cifras del covid, ya llevamos cinco meses y veo que esto no baja, al contrario, es frustrante y veo que todos los planes del 2020 se están aplazando y muy probablemente no se logren, me da mucha tristeza la verdad”, expresó Yahir, un poco cabizbajo por todos los proyectos que dejó en puerta.

“Dejé una obra de teatro, el ingreso a un programa de TV Azteca, vamos a ver qué pasa con eso, el lanzamiento de una fragancia para Latinoamérica y la salida de mi sencillo que debió salir hace dos o tres meses y no se ha concretado nada. La obra creo ya se me olvidó, en Hoy no me puedo levantar ensayamos tres meses y estuve solo un mes al aire, es muy complicado”.