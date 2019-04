Yalmakan se prepara para enfrentar al Cruz Azul

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Yalmakan Chetumal FC prepara su visita de este fin de semana a la plantilla de Cruz Azul Hidalgo, dentro de la Serie A de la Liga Premier de Fútbol Profesional.

Este fin de semana se celebrará la jornada 28, penúltima de la temporada dentro de este circuito del balompié profesional en el país, y el conjunto de Yalmakan Chetumal FC buscará conseguir tres puntos.

Las cosas no han caminado nada bien en esta campaña para los chetumaleños, pero a pesar de que los resultados no han sido favorables en sus últimas presentaciones, el cuadro dirigido por Omar Deolindo Tisera no cae en el desánimo y trabaja intensamente, con la finalidad de mantenerse bien preparados de cara a su próximo compromiso.

También te puede interesar: Yalmakan logra valioso punto ante Pumas

El rival para esta jornada es el cuadro de Cruz Azul Hidalgo, que se mantiene en la pelea por las primeras posiciones de la tabla y que recibirá a los Chaacmoles con el claro objetivo de quedarse con la victoria y mantener vivas las esperanzas de meterse a la liguilla.

La máquina cementera camina en la sexta posición del Grupo dos con 41 puntos, conseguidos gracias a sus 11 victorias, seis empates y 10 descalabros; buscarán que los chetumaleños sirvan de escalón para superar a Toluca.

Por su parte, Yalmakan Chetumal, ubicado en el fondo de la tabla de este contingente con apenas 23 puntos tras sus cuatro victorias, nueve empates y 14 derrotas, no quiere regalar absolutamente nada y a lo largo de esta semana se han preparado con gran intensidad, en busca de dar la sorpresa y derrotar a los cementeros en su propia casa.

Al respecto, Omar Tisera, entrenador de Yalmakan, dijo que el cuadro chetumaleño saldrá a morirse dentro del terreno de juego y buscar sorprender a su rival.

“El planteamiento es el mismo de siempre, manejar la pelota, presionar al rival y tratar de generar futbol hacia adelante y buscar gol, somos optimistas y esperemos tener un buen resultado. Hemos trabajado minuciosamente el sector defensivo porque sabemos que el rival quiere la victoria y nos va a atacar desde muy temprano”, dijo.