Yam Acevedo encuentra el éxito en el cine

Tardó cuatro años, pero Yam Acevedo está donde había soñado: protagonizando el primer corto de ciencia ficción totalmente mexicano e independiente.

Se llama “El Camino” y ha ganado 10 premios en festivales de cine mexicanos e internacionales, incluyendo el prestigioso Tokyo International Film Festival, en el que fue el Mejor Cortometraje Extranjero.

Yam Acevedo es una actriz con una década de experiencia en teatro y televisión; sin embargo, cuando se enteró que había un casting para una película de ciencia ficción mexicano, no dudo en querer estar en ese proyecto.

“Hice el casting, me quedo, y me acuerdo perfecto que el primer día de filmación me di cuenta de que era algo importante. Dije: ok, esto es grande, hay muchos profesionales que saben hacer su trabajo”, recordó Yam cuando decidió perseguir su sueño.

La impresión de Yam es también la de muchos espectadores que han visto el cortometraje y se quedan impresionados por la calidad visual, dramática y de efectos especiales, algo que no se había visto en el cine mexicano.

“El resultado en pantalla es impresionante y hay que decir que tiene un mayor mérito al ser una película independiente. No había gran cantidad de dinero. Te lo puedo asegurar: muchas cosas se resolvieron con pura creatividad, con el principio de tener un buen guion y todo lo que se hace en post producción. Usamos pedacería de discos duros, rejillas de computadora”, dijo.

“El Camino”, sin embargo, no es solamente un cortometraje de méritos técnicos. La historia tiene la profundidad que suele exigir la ciencia ficción al abordar reflexiones importantes para la humanidad. En su caso, la historia es acerca de un hombre (Gustavo Sánchez Parra) y su hija (Yam Acevedo) que viajan por el espacio en una nave de cargamento. El padre le ha prometido a su hija que harán un último viaje y que después se dedicarán a tener una vida familiar plena.

“Esta actuación fue un reto para mí pero me ayudó que lo hice de la mano de Gustavo Sánchez Parra, quien tiene toda la experiencia del mundo. Él me dijo desde el primer día: diviértete, disfrútalo. Y él lo hacía con tanta naturalidad que me contagió. Esa relación de padre e hija que se ve en pantalla la logramos al convivir previamente, platicamos de nuestras vidas, fue emocionante”, recuerda la actriz, quien ha recibido cientos de comentarios positivos en sus redes sociales @yamacevedo y yamacevedooficial.

“El Camino” está a punto de llegar al medio millón de vistas en la plataforma DUST, que es el canal especializado de YouTube para la ciencia ficción.

“Lo que hemos visto, en las funciones presenciales y en los comentarios, es que el público se queda con la sensación de querer saber más acerca del destino de los personajes”, dice Yam, quien adelanta que el éxito del cortometraje ha impulsado el proyecto de convertirlo en una película o incluso en una serie.

Actualmente, Acevedo participa en “La venganza de las Juanas”, y ha participado en series y programas como “El dragón”, “Yago”, “Falsa identidad”, así como en los unitarios “Esta historia me suena”, “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.