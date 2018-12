Las mujeres dan mejores peleas: Yesenia ‘Niña’ Gómez

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL , Q. Roo.- La campeona mundial de peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yesenia “Niña” Gómez, recibió ayer el reconocimiento por parte del Congreso del Estado de Quintana Roo, por ser la primera boxeadora mexicana en obtener este importante título.

El vestíbulo principal de la sede del Poder Legislativo de la entidad fue el escenario en el que ayer se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento para la pugilista cancunense, que pasó a la historia dentro del deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

Integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado, recibieron a la exitosa boxeadora, para hacerle entrega del reconocimiento por su impecable trayectoria y por el histórico triunfo conseguido en el pasado mes de septiembre.

“Estoy muy contenta y, sobre todo, muy agradecida por este reconocimiento que hoy me han entregado. Hace tres semanas estuve también en el Congreso de la Unión y esto me obliga y me motiva para seguirme preparando y lograr más triunfos, para seguir escribiendo páginas dentro de la historia del Boxeo”, dijo.

La originaria de la ciudad de Cancún, de 22 años de edad y con 14 dentro de ese deporte, resaltó el impulso que ha tenido el boxeo femenil y se aventuró a asegurar que incluso las mujeres ofrecen actualmente mejores peleas que los hombres, por ello aconsejó a las autoridades a seguir apoyando a las niñas y jóvenes que practiquen ese deporte.

En el marco de la entrega del reconocimiento, Yesenia Gómez dijo que después de la obtención del cinturón tiene muy poco tiempo para celebrar, pues en el primer bimestre de 2019 tendrá su primera batalla para conservarlo en su vitrina.

“La siguiente semana estaré viajando a la Ciudad de México para prepararme, porque el próximo 16 de febrero será mi primera defensa de este cinturón en la ciudad de Cancún y por supuesto que espero salir con el brazo en alto de esa pelea”, compartió.

Finalmente dijo que un gran reto que se ha impuesto ella misma es mantenerse en excelente nivel, para estar dentro de los primeros planos del pugilismo femenil del mundo y brindar mayores satisfacciones al estado de Quintana Roo.

Yesenia “Niña” Gómez, obtuvo el título Minimosca del CMB, luego de vencer por la vía de la decisión unánime a Esmeralda “Joya” Moreno, en emocionante batalla que duró 10 round y se disputó en la Ciudad de México.