Yuliana: la cozumeleña que sueña en Hollywood

Cancún.- La joven actriz cozumeleña Yuliana Sleme crece como la espuma brillando en grandes montajes en la ciudad de Nueva York, además participa en varios cortometrajes que giran en importantes festivales de cine, un sueño que con disciplina y perseverancia disfruta día con día.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Yuliana comparte cómo ha sido el camino para alcanzar y sobrepasar cada una de sus metas y el interés que tiene en poner en alto el nombre de México en el extranjero.

“Mi sueño, la meta, mis anhelos en la vida como actriz es sí, estar mucho en el cine y representar mi cultura, llevar en grande el nombre de los mexicanos a Hollywood, quiero ver más artistas mexicanos en las historias, es mi gran sueño y si en algún momento se me da la oportunidad quiero estar en musicales de Broadway; sin embargo, para lo que estoy luchando es hacer cine y televisión”, expresó Yuliana, quien busca abrir el mercado estadounidense a sus compatriotas mexicanos y a su cultura.

También te puede interesar: Control Z, un parteaguas en la vida de Andrés Baida

“Dentro de mis planes está regresar y producir en México, quiero ir a Ciudad de México y crear conexiones ahí para difundirme como actriz y traer historias con mucho corazón y mucha pasión a nuestros mexicanos. Siempre ha sido muy importante para mí que mi gente cozumeleña se sienta representada, vista, uno de mis deseos es contar una historia inspirada en Cozumel, ya sea una película o una obra de teatro musical pero que esté basada en algo cozumeleño o maya, es algo que está en mi cabeza y si consigo a las personas me encantaría realizarlo”.

De Cozumel a Nueva York

“Cuando estudiaba la preparatoria empecé a trabajar en Cozumel como actriz en una compañía llamada Mosca Morada teatro, dirigida por Óscar Ibarra y con él comenzó mi vida más profesional enfocada al arte, hice muchas obras de teatro musical como La Tiendita de los Horrores donde hice a Audrey, la protagonista, en Qué Plantón, fui la hiedra venenosa, hice a Nala en el Rey León, a Terk en Tarzán con la compañía Cuentos en escena, siempre muy enfocada y emocionada, a veces hasta era más importante para mí que la escuela”, compartió Yuliana acerca del momento en que descubrió que ser actriz era su vocación y haría lo que fuera para lanzarse a las grandes ligas.

“En mi último año de prepa me atreví a preguntarle a mi papá el escoger este camino como mi carrera, y en silencio, busqué escuelas en Londres, en Inglaterra, y en Nueva York y con todo en mano pregunté a mi papá si me apoyaba y seguí. Llegando a Nueva York no hice ningún trabajo, me enfoqué en estudiar, aprender y mejorar mi arte, pulir lo que elegí de profesión y una vez graduada empecé a trabajar. He estado en cortometrajes que están ahora mismo aplicando para festivales, Gleam, por ejemplo, es un proyecto personal mío en el que soy la protagonista”.