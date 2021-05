Zafra de Quintana Roo se encuentra en la recta final

El Ingenio San Rafael de Pucté se encuentra en la recta final de la zafra 2020-2021, que se prolongó por las lluvias y falta de mano de obra, solo faltan por cosechar 500 mil toneladas.

El presidente de la Unión Local de Productores de Caña, Evaristo Gómez Díaz, manifestó; “vamos muy bien con un rezago que nos pegó al principio por el exceso de lluvia, pero bueno tenemos fe en Dios que no nos mande tanta lluvia en mayo y junio y podamos terminar lo que nos queda, que sería alrededor de 500 mil toneladas. Ya se han cosechado más de un millón 100 mil toneladas de caña”.

Entre tanto dijo que el precio de la tonelada de caña es buena para este año y se espera deje buenas utilidades en el sector cañero, ya que se va tener mejor precio que la zafra pasada, “obviamente el gran beneficio es que hoy se tiene una buena producción y el rendimiento aumento a comparación del año pasado, donde se tuvo buen precio pero baja producción por el tema de la sequía”, comentó.

Gómez Díaz, aseguró que con un mejor precio que el año pasado y con más toneladas, al sector cañero le va ir mejor y esto repercute directamente a todas las comunidades del sur de Quintana Roo y en Chetumal, hasta donde llega la derrama económica.

“Hasta ahorita llevamos un millón 138 mil toneladas cosechadas con un Karbe de 106.380 y vamos a seguir trabajando de la mano con los comisionados”.

Dijo que ahora se tiene el rezago porque se está quemando y cortando caña de más y eso dificulta la recuperación del Karbe, entonces se continuará ajustando el trabajando en campo, con los comisionados y los cabos, para que se corte nada más la cuota que se le asigna diaria.

“Estamos en la recta final, pero no podemos bajar la guardia, pero depende del trabajo que hagamos en campo, depende de que mandemos una caña de buena calidad con buena frescura para que se tenga una buena extracción de karbe”.

No tenemos un dato de cuanto vamos a llegar con el Karbe y el precio, se espera que al menos sea igual que el año pasado rebasando los 800 pesos por tonelada todo depende de la buena cosecha y mandar la caña fresca a fábrica y otra parte que no vengan las lluvias, solo no queda más que seguir cuidando la cosecha en campo y seguir entregando materia de buena calidad a la fábrica.

