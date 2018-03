Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Los 75 milímetros de agua que dejó a su paso el frente frío número 36, podrían representar más problemas para la zafra 2017-2018, ya que de por sí dejarán un retraso en el corte de la caña.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la asociación de productores de caña de la CNPR, informó que las lluvias inesperadas podrían provocar mayor retraso a la presente zafra, que ya acumula más de un mes, con más de 100 mil toneladas de caña que no han sido cosechadas.

“Ahora sí estamos en las manos de Dios, cuando son fallas de la fábrica podemos exigir que apresuren su reparación, pero cuando es por causas naturales, ni con quien quejarse, hay que esperar que no continúen, pues en las últimas 24 horas cayó agua en cantidad que dejó más de 100 hectáreas de caña en las parcelas que a duras penas se podrán sacar”, afirmó.

El líder cañero dijo que están realizando recorridos por los caminos saca cosecha para ver qué caña puede seguir siendo cortada, “si no tenemos piso, lo que quiere decir que estén muy aguados los caminos y dentro las parcelas, no se podrá sacar la caña cortada, y si continúan las lluvias, pues no se podrá quemar más caña para el corte diario, estimado en nueve mil toneladas”.

Gutiérrez Reyes, explicó que a media zafra aún les quedan cerca de 900 mil toneladas de caña de azúcar por cosechar, de un millón 600 mil programadas para este período 2017-2018, por lo que confía en que las lluvias no se agudicen y den tregua.

La buena noticia señaló es que estas precipitaciones de las últimas horas beneficiarán en gran manera a las cerca de cinco mil hectáreas de caña de nueva plantación, que habían estado afectadas por la sequía.

“La ventaja es para las cerca de cinco mil hectáreas de caña que se sembraron durante el año pasado, y que necesitaban agua para poder reponerse, sin embargo la prioridad es que a ningún productor se le quede ninguna caña, para que puede tener sus ingresos”, refirió.