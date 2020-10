Zeta ya es huracán categoría 1; esta es su trayectoria hacia Quintana Roo

Cancún.- La tormenta tropical Zeta se ha convertido en huracán categoría 1 esta tarde y se espera que su centro atraviese el sur de Cozumel, para adentrarse a la zona continental por XpuHa, entre Akumal y Playa del Carmen.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) Zeta se mueve a 17 kilómetros por hora y se espera que incremente su velocidad en las próximas horas.

210 PM CDT Update: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Zeta is now a hurricane with maximum sustained winds of around 80 mph. More information at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/wAESCd9FP5