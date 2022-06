La Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo informó que, con base en el Centro Nacional de Huracanes, de Miami, Florida y del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de baja presión que se localiza esta mañana en tierra, al norte del estado provocará intensas lluvias constantes en gran parte del Estado.

Además aseguró que la extensa zona de baja presión asociado con los remanentes de “Agatha” mantienen con un 80% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y en cinco días.

El fenómeno hidrometeorológico se localiza al norte de Quintana Roo, a 95 kilómetros al suroeste de Cancún, con el centro poco definido y movimiento errático. Se prevé que esta zona de baja presión con potencial ciclónico propiciará lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado de 2 a 3 metros en costas.

Por otro lado, el National Hurricane Center de la NOAA alertó que es probable que el sistema que se encuentra cerca de la península de Yucatán se convierta en las siguientes 24 horas, sin embargo debido al comportamiento pueda extenderse hasta sábado la confirmación de la depresión tropical o tormenta tropical.

Es posible que se requieran alertas o advertencias de tormenta tropical para partes del oeste de Cuba, el sur de Florida más tarde hoy.

8 AM EDT Jun 2: A system near the Yucatan Peninsula is likely to become a tropical depression or tropical storm in the next day or two. Tropical storm watches or warnings may be required for portions of western Cuba, South Florida, or the Keys later today.