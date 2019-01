El juego termina... por ahora

Ningún cierre es fácil… y claro que voy a extrañar correr en busca de un espacio para escribir el tema que consideraba importante compartir, no sé si regresaré, podría ser, porque es mi pasión investigar, conocer, escribir y compartir los datos recabados; así como hacer deporte, y aunque por alguna lesión me he quedado fuera por días, meses e incluso años, de pronto tengo apariciones fugaces, las cuales me hacen sentir viva.

Comencé con el compromiso de dar mi mejor esfuerzo en cada momento que me tocó compartir, hoy lanzo mi último tiro de tres en esta cancha, el partido de este torneo ha finalizado, creo que fue con un empate; lo importante es que algunos se tomaron la molestia de pensar, y de practicar esa lectura entre líneas que poco a poco se pierde y que es la clave de todo mensaje político importante que se transmite.

Como los equipos que no clasifican, ahora seré una espectadora más, con una visión única, como la suya; ahora otros tienen el balón y les toca seguir en la jugada.

Esto me dará más tiempo para hacer mejores análisis de los movimientos que se avecinan.

Los tiempos políticos comenzarán a calentarse en plena temporada de invierno y una vez que cada quien sepa quién será su adversario político, será el momento de observar sus jugadas…

No le digo adiós, mejor hasta luego. Gracias por adoptarme y dejarme presentarle mis pensamientos.