Los símbolos patrios no son 'logos'

La semana pasada, los integrantes de la selección de futbol arribaron a México -luego de lograr el boleto al Mundial- portando gorras con el escudo nacional impreso en la parte posterior, como si fueran logotipos.

Se dijo que infringieron la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y así es porque la fracción segunda del artículo 6º. de esa ley, dice: “El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares”.

Ocho días antes, el 15 de noviembre, el lábaro patrio de México con una hoja de marihuana ondeó sobre la tienda de la escudería de McLaren en el circuito de Austin, Texas, donde se corrió el Gran Premio de Fórmula 1. El Consulado mexicano sólo protestó con tibieza.

Lo que es un hecho es que el uso de la Bandera y el Escudo Nacional (los otros símbolos patrios son el Himno y la Constitución) se ha pervertido, pues el sábado pasado el boxeador Brandon Ríos subió al cuadrilátero para su combate con el filiptino Manny Pacquiao portando una bata con el escudo de México en la espalda… y nadie protestó.

Más: en 2005, AB Quintanilla apareció en un programa de Tv tocando una guitarra vestida con los colores de la Bandera mexicana; los Tigres del Norte han lucido chamarras con el escudo nacional bordado, y varios grupos norteños portan los colores en sus acordeones.

¿Y qué decir del Himno Nacional? Desde que el 16 de septiembre de 1989 Jorge Muñiz olvidó la letra, varios artistas han seguido su mal ejemplo, y no pasa nada porque la Secretaría de Gobernación, que debería sancionarlos, no lo hace.

Respecto a la Carta Magna, todos los días es violada por autoridades y ciudadanos, sin contar con el “Frankistein” en que la han convertido los legisladores con tantas derogaciones, adiciones y reformas.

Así que, mientras no se sancione el uso indebido de estos símbolos, nada se podrá hacer porque no se respeta lo que no se conoce ni se entiende.

*****

Los símbolos en las Fuerzas Armadas

Los militares no saludan militarmente a la bandera ni a sus superiores si no portan tocado (gorra, cuartelera o birrete).

El único que puede saludar a la Bandera Nacional militarmente y vestido de civil es el Presidente de México, por su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Cuando dos barcos de guerra se encuentran en alta mar, se hacen honores ondeando sus banderas y con el silbato marinero.

Al abordar o desembarcar de un buque de guerra, todos los militares saludan a la bandera, que generalmente ondea en el torrotito de popa.

En la Armada se prohibió desde hace dos décadas, el uso del escudo de la Armada en los medallones de los automóviles. De hecho, ahora es mejor no portarlo para evitar ser identificado como militar.