El pez por la torta y el juguito muere

Dios millo esto si que es un infierno, que vengan los bomberos, la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz de Gálvez para auxiliarnos, aunque esto con dos misiles queda solucionado, o estar tirado en una piscina, mare pero con mi presupuesto no me alcanza ni para las de plástico que venden en los supermercados.

Ya llevamos varios días en que los termómetros rebasan los 40 grados Celsius (ahora sí, jefe). Como dice mi chichí: chiquito pórtate bien, porque el infierno está más caliente. No sé qué es más feo, si el calor o sus posaderas de la vaca, de una vecina, qué fea está, mmmm… no, es más feo mi recibo de luz, que ni con el cambio de horario ni con las reformas veo que disminuya, sino todo lo contrario.

Lo que también es muy feo es cómo los panistas se muerden su lengua, una de sus banderas ha sido siempre la de criticar los acarreos en los mitingues del PRI, y diciendo que les reparten su torta y su juguito y que por eso van; como dice el refrán: el pez por la boca muere, aquí sería: el pez por su torta y juguito muere, o de torta y juguito me como un taco, jajaj; les digo esto porque en el mitingue que hicieron los del PAN en Mejorada usaron el mismo sistema de acarreo, torta y juguito, y para que otros no se den cuenta, estacionaron los camiones en la antigua estación de trenes, donde está la Esay, o enfrente de la posada Castillo, ta bueno ahí, 80 pesos toda la noche, incluye el cuarto y una silla para trancar la puerta porque no sirve, jajaja, eso me contaron.

Por eso antes de abrir la boca hay que pensar qué va a decir uno, porque si escupes para arriba te puede caer encima, y si no me cree, pregúntele a Gustavo Madero, presidente del PAN, que no supo qué contestar cuando lo cuestionaron por el viaje que hicieron sus hijas que costó 6 millones de pesos. Mare sí deja ser presidente. ¿Eso gana o de dónde salió ese billete? ¿Será que conteste? Mmm.