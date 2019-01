Premios anuales 2014

Por favor, tome nota de la primera parte de mis tradicionales premios a lo mejor y lo peor del año. Le van a gustar.

Premios especiales

La noticia televisiva de 2014: Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

El tema que más nos saturó: Violencia por aquí, violencia por allá.

La noticia sospechosista de 2014: Odien todos a los estudiantes.

Mejor campaña de responsabilidad social: Juguetón 2014.

Peor campaña de responsabilidad social: Teletón 2014, el programa.

Mejor canal de televisión de paga: por tercer año consecutivo, BBC Entertainment. ¡Así da gusto pagar por cable y por antena directa al hogar!

Peor canal de televisión de paga: RitmoSon.

Mención honorífica a la señal con mejor producción de contenidos nacionales en la industria de la televisión de paga: México Travel Channel.

Mejor canal de televisión de paga: "premium": HBO.

Peor canal de televisión de paga premium: Moviecity Premieres. Por algo lo convirtieron en FOX+.

Mejor nuevo canal de televisión de paga: AMC. ¡Búsquelo!

Peor nuevo canal de televisión de paga: UFC Network. ¡Carísimo! ¿Y todo para qué? Para que Canal 5 le ganará las exclusivas.

Mención especial a la superación en materia de canales de televisión de paga: AZ TV de paga.

La noticia más terrible en la industria de la televisión de paga: La salida de los canales de PCTV de muchos sistemas.

Mejor sistema de distribución de contenidos en línea: Netflix.

El error del año: El video de la Casa Blanca.

El romance del año: Eva Longoria y Pepe Bastón.

El hombre del año: Para bien o para mal, Miguel El Piojo Herrera.

La imagen del año: La selfie del Oscar.

El escándalo televisivo del año: Las epidemias de soberbia y pesimismo que padecimos en la mayoría de nuestros canales.

Dramatizados

Mejor programa animado:High School of The Dead del canal PÁNICO.

Peor programa animado:Terapia intensiva.

Mención especial a una obra maestra de la animación internacional:Tokyo Ghoul.

Mejor comedia nacional: María de Todos los Ángeles.

Peor comedia nacional: Los comediantes mexicanos que fueron a hacer el ridículo a Brasil 2014.

Mención especial a la aberración cómica del año: Teletón 2014.

Mejor programa unitario nacional: La rosa de Guadalupe.

Peor programa unitario nacional: Como dice el dicho.

Mención especial al mejor programa unitario nacional realizado desde la perspectiva de la responsabilidad social: Lo que callamos las mujeres.

Mejor programa cómico internacional de estreno: Brooklyn Nine-Ninede TBSveryfunny.

Peor programa cómico internacional: Selfie. ¡Se desplomó!

Mejor comedia internacional de toda la vida: The Big Bang Theory.

Mención honorífica a la mejor comedia de los canales de televisión de paga premium: Modern family.

Mejor final de temporada: Game of Thrones.

Peor final de temporada: American Horror Story: Coven.

Mejor final definitivo para una serie de televisión: The Newsroom.

Peor final definitivo para una serie de televisión: True Blood.

Mejor serie en un canal de Televisa: The Walking Dead.

Mejor serie en un canal de Azteca: Elementary.

Mejor serie de paquete básico: The Walking Dead.

Peor serie de paquete básico: Lo nuevo de 24.

Mejor serie de terror en paquete básico: The Strain.

Mejor serie de fantasía en paquete básico: Doctor Who.

Premio especial al mejor lanzamiento en materia de series de fantasía del año para canales de paquete básico: The Librarians.

Mejor serie de superhéroes en paquete básico: Gotham.

Mejor serie policiaca en paquete básico: How to Get Away with Murder de Sony.

Mejor acierto de programación en paquete básico: The Last Ship.

Peor error de programación en sistema básico: Cumbia Ninja.

Mejor serie en paquete premium: Game of Thrones.

Peor serie paquete premium: Outlander. ¿Qué tenía eso de experiencia premium?

Mejor serie de terror en paquete premium: Penny Dreadful.

Premio especial a la mejor serie de contenido político: House of Cards.

Mención honorífica a la mejor adaptación del cine a la televisión: From Dusk Till Dawn.

Premio espacial a la mejor serie con espíritu independiente: The Knick.

Premio especial a la serie revelación de 2014: Marco Polo.

Mejor miniserie de paquete básico: Bonnie & Clyde.

Mejor miniserie de paquete premium: Top of The Lake.

Mejor serie latinoamericana: Señor Ávila.

Peor serie latinoamericana: El mariachi.

Premio especial a la aberración más grande del año en materia de series latinoamericanas: Metástasis.

Mejor serie mexicana: Crónica de castas, una obra maestra indispensable.

Peor serie mexicana: Niño santo.

Mención honorífica para el gran evento histórico de 2014: Isabel.

Continuará…