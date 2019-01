TEDx en Mérida

Es momento de generar mejores ideas y no sólo eso, sino también compartirlas, porque quien se queda callado no trasciende, no difunde y no colabora con formar un mundo mejor; para ello nació TED, una plataforma para difundir las ideas novedosas y diferentes de personas ordinarias por todo el mundo. Estoy seguro de que muchos ya conocen un poco acerca de esta organización fundada en 1984, la cual, por medio de eventos presenciales y videos en internet, alcanza a millones de personas al año. Confieso que conocí TED debido a la escuela; muchos profesores utilizan las 'TED Talks' para explicar algunos temas y provocar sentimientos diferentes y ánimos prospectivos en sus alumnos. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño, tres grandes pilares de nuestra sociedad actual, los cuales serán explotados en Mérida el próximo sábado en el Gran Museo del Mundo Maya a partir de las 11 a.m.

Este primer TED Event, denominado TEDxUPP, reunirá a 12 ponentes locales y proyectará 3 ponencias internacionales; cada una con duración de 18 minutos como máximo y serán grabadas y publicadas en la página internacional de la organización www.ted.com para ser visualizadas en todo el mundo. Expondrán sus ideas: Juan Balam, Gilberto Palma, Ileana Cerón, Juan Paz, José Ricaño, Karen Flota, Tomás Bonino, Ana Duarte y su servidor David Ojeda; mi ponencia llevará el nombre de esta columna y pretendo que, por medio de ella y algunos efectos mágicos, puedan conocer cómo la magia puede convertirnos en unos locos capaces de cambiar nuestro planeta, tomando siempre la premisa de que nada es imposible y aprovechando con esto comentar algunos aspectos de mi vida que me lo han demostrado. Los boletos se consiguen en la UPP, vía web o en Segafredo (GP y Galerías); ahí nos vemos.